Layers of Fear: una demo in arrivo per la prossima settimana

Molti giocatori sono sempre stati attratti dal mondo dei giochi horror, soprattutto per l’adrenalina provocata dalla paura e dai jumpscare imprevedibili.

Non tutti gli horror, però, si concentrano su mostri orrendi e spaventosi, bensì sulla psiche umana, come il franchise di Layers of Fear.

Bloober Team, il team di sviluppo dietro questa interessante serie, sta dedicando tutte le sue risorse per regalare ai giocatori un reboot della serie mai visto prima.

Dopo ben un anno dal suo annuncio, gli sviluppatori sono pronti a mostrare qualcosa di più concreto con la prima demo in arrivo la prossima settimana.

Join the Writer on a gripping journey into the foreboding Lighthouse and witness the chilling horrors lurking within its decaying walls…



Don't forget that the demo on #Steam starts Monday, May 15, at 8:00 a.m. PT. #LayersOfFear #UnrealEngine5 #BlooberTeam — Layers of Fear (@Layers_Of_Fears) May 12, 2023

Layers of Fear: Artisti traumatizzati e padri alcolisti

In Layers of Fear 1 e 2 i protagonisti sono accomunati dalla loro arte. Entrambi sono artisti rinomati che, a causa di avvenimenti ormai dimenticati, devono trovare una via di uscita dalla loro mente tramite l’arte.

Il primo capitolo si concentra sulla creazione del magnum opus del protagonista. Per completare il capolavoro, bisogna vagare per l’enorme villa vittoriana in cerca di ispirazione.

Frugando tra i ricordi custoditi nella casa, vengono messi insieme i pezzi del passato oscuro dell’artista che ha portato alla distruzione della sua famiglia.

Tra la noncuranza dei familiari e la sua forte dipendenza dall’alcool, l’artista aveva causato la morte della moglie. In base alle modalità di scoperta di questi ricordi, il quadro cambia aspetto dopo ogni livello, fino al raggiungimento di uno dei tre finali.

In maniera analoga, in Layers of Fear 2 vediamo un nuovo artista alle prese con i suoi traumi. Questa volta si tratta di un attore e l’intero gioco si svolge all’interno della sua mente.

In questo capitolo, il punto di vista è delle vittime, un fratello e una sorella costretti a subire gli abusi del padre freddo e dipendente dall’alcool.

Man mano che si dispiega la storia, si scopre che in un incidente la sorella del protagonista era riuscita ad uccidere il padre dopo i molteplici episodi di violenza subiti.

Dopo l’accaduto, i due fratelli avevano cercato di cavarsela da soli e, spesso, la sorella si era ritrovata a badare al fratello più piccolo. I due purtroppo si erano divisi dopo una discussione che aveva portato alla morte della sorella in un incidente in barca.

Il gioco ci mostra creature deformi che rappresentano la mancanza di identità del protagonista. Il giocatore viene spinto a far delle scelte che vanno a influenzare la sua personalità nel finale.

Entrambi i Layers of Fear sono incentrati sulla difficoltà della gestione dei traumi e sulla scoperta della propria psiche, portando l’horror a qualcosa di più vicino alla vita reale.

Layers of Fear: La nuova demo in arrivo

L’anno scorso è bastato l’annuncio di un nuovo Layers of Fear per entusiasmare tutti i fan del genere horror. Le varie interviste con Bloober Team hanno fatto intuire che il titolo in arrivo sarà una reimmaginazione della serie e prenderà spunto dai capitoli precedenti.

Finalmente i giocatori potranno toccare con mano la nuovissima esperienza di gioco con una demo in arrivo su Steam per un tempo limitato.

Sarà possibile giocare alla prova dalle 17:00 del 15 maggio fino alle 12:00 del 23 maggio. Gli sviluppatori hanno coronato l’annuncio con un nuovo cinematic trailer, insieme alle specifiche di sistema necessarie per poter provare la demo.

Questo terzo capitolo del franchise includerà anche il primo Layers of Fear, il DLC Inheritance e Layers of Fear 2 ricreati in Unreal Engine 5.

Siete pronti a scavare nella vostra mente? Quali ricordi oscuri riuscirete a far trapelare? Ma soprattutto, quando verrà rivelata la data di uscita del gioco?

Per il momento, sappiamo solo che il nuovo Layers of Fear arriverà nel mese di giugno su PC, Xbox e PlayStation.