Zucchero: arriva il film-documentario sul famoso cantautore

Per i fan di Zucchero, nome d’arte di Adelmo Fornaciari, è arrivato il momento tanto atteso, ovvero quello di poter celebrare la carriera del cantante del Blues con un film.

Zucchero – Sugar Fornaciari sarà presentato in anteprima il giorno di sabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma ed arriverà nei cinema come evento speciale il 23, 24 e 25 ottobre.

Il film, distribuito da Adler Entertainment e diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, racconterà della vita del cantante emiliano, della sua ascesa in Italia, fino ad arrivare al successo in America, che gli ha poi donato fama internazionale. Il documentario vedrà la partecipazione di colleghi e amici di Zucchero quali: Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

Zucchero, infatti, ha lavorato con membri rilevanti del mondo musicale, sia Italiani che internazionali. Ricordiamo tra loro: Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli tra i cantautori nostrani e Sting, Paul Young e molti altri nel mondo della musica internazionale.