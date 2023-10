Epic Games Store: i giochi gratis del giorno, arriva grande horror

Epic Games Store torna con l’ormai famosa offerta che vede una lista di videogiochi gratuiti.

A differenza degli altri servizi come Xbox Game Pass o PS Plus, con Epic Games Store non dovrete pagare nessuna cifra.

Il nuovo titolo in uscita oggi sarà disponibile fino al 26 ottobre. Parliamo di The Evil Within: celebre survival horror in terza persona, sviluppato da Tango Gameworks, pubblicato da Bethesda nel 2014, creato dal papà di Resident Evil, Shinji Mikami.

Il secondo titolo importante è Eternal Threads, un gioco rompicapo in single player dove le nostre scelte e la manipolazione del tempo saranno fondamentali.

Come fare per scaricare giochi gratis da Epic Game Store? Una breve guida

Per scaricare i titoli gratis sarà necessario collegarsi alla pagina dei titoli gratuiti. Accedere con i vostri dati (o registrarvi) e infine cliccare sul prodotto che vi interessa.

Una volta cliccato una nuova finestra si aprirà con un riepilogo dell’acquisto, la cui somma ammonterà a zero euro.

A questo punto premete “effettua l’ordine” e “accetta” in basso a destra, così completerete il riscatto del gioco che rimarrà associato per sempre al vostro profilo.

Per riassumere:

Accedete su Epic Games Store Fate login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Dopo, nella nuova finestra, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria e vi rimarrà per sempre.

Restando in tema di servizi e titoli, è stato annunciato l’arrivo di Teardown su PS Plus dal 15 novembre prossimo.

Teardown, offre un ambiente interattivo e totalmente distruttibile, dove la libertà del giocatore è l’elemento essenziale!

«Ora sono entusiasta di annunciare che Teardown arriverà su console il 15 novembre 2023, ed è nostro immenso privilegio annunciare che il gioco farà parte del catalogo giochi di PlayStation Plus fin dal day one (disponibile con le iscrizioni a PlayStation Plus Extra e Premium).»

E voi, quali titoli avete in programma di giocare in queste uggiose giornate autunnali?