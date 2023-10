The Outlast Trials: in arrivo un nuovo update

Sembra che l’avvicinarsi delle festività di Halloween porti con sé, oltre a maschere e dolcetti, anche buoni auspici per il mondo videoludico. Per la gioia dei fan del videogioco, infatti, The Outlast Trials subirà un importante rinnovamento. Il team della Red Barrels, gli sviluppatori del fantomatico survival horror psicologico cooperativo, ha annunciato la notizia ufficialmente. Lo scopo è non tanto quello di valorizzare un gioco già stimato, ma soddisfare quegli animi rimasti perplessi per la povertà di alcuni contenuti di gioco. L’update in questione sarà disponibile dal 26 ottobre inizialmente su PC, sulle piattaforme Steam ed Epic Games. A breve ci si aspetta di trovarlo anche su Playstation e Xbox. Inoltre, sembra essere addirittura previsto, più avanti, un ulteriore aggiornamento del gioco.

Un nuovo open world

A saziare immediatamente l’occhio dei giocatori, ci sarà una nuova espansione dell’intera mappa di Outlast. Sarà infatti disponibile per l’esplorazione del gioco, una quinta sezione, ambientata in un tribunale. La trama e lo stile del gameplay rimarranno sempre gli stessi che la Red Barrels aveva proposto nella prima uscita del titolo a maggio di quest’anno. La stabilità interiore dei giocatori messa a dura prova dagli orrori della Guerra Fredda. Test e macabri esperimenti sulle cavie umane, quasi insopportabili da guardare. Una disperata corsa alla sopravvivenza per salvaguardare il proprio equilibrio mentale, innanzitutto, ancor prima della vita stessa.

Gameplay più ricco e ottimizzato

Non contenta dell’ampliamento della mappa, la Red Ballers ha deciso di spingersi oltre. The Outlast Trials, infatti, supererà le aspettative dei players anche con nuovi contenuti di gioco. Sfide settimanali che vi cattureranno il respiro, imprevisti da superare, colpi di scena inaspettati. Tutto questo in aggiunta agli elementi precedenti, stavolta ulteriormente migliorati. Un ulteriore perfezionamento del game a giocatore singolo e dell’IA. Esse contribuiranno a rendere l’esperienza videoludica ancora più coinvolgente e versatile in qualunque modalità. Insomma, la Red Barrels ha certamente a cuore i suoi fan, ma proprio per questo è pronta a farli saltare dalla sedia in qualsiasi momento. E voi, ve la sentireste di gettare la vostra mente in una tempesta del genere e rimanere lontani dalla camicia di forza?