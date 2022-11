Glass Onion: ecco il trailer ufficiale del sequel di Knives Out

Glass Onion – Knives Out, con protagonista Daniel Craig, approderà su Netflix il 23 dicembre, ma prima arriverà nei cinema per una sola settimana

É stato rilasciato il nuovo trailer di Glass Onion, il sequel di Knives Out con protagonista Daniel Craig. Confermata ufficialmente anche la data di uscita della pellicola, che arriverà su Netflix il 23 dicembre ma sarà proiettato in anteprima nelle sale italiane per una settimana, distribuito da Lucky Red dal 23 al 29 novembre.

Il primo film della saga diretta da Rian Johnson si è rivelato uno straordinario successo, venendo acclamato da pubblico e critica. Tali risultati hanno portato Netflix ad acquistare due sequel (sappiamo per certo che ne vedremo un altro) per 450 milioni di dollari. Una cifra esorbitante ma che ben descrive le potenzialità del prodotto, considerando che Knives Out ha incassato 312 milioni a fronte di un budget iniziale di 40 milioni

Glass Onion – Knives Out: trama e cast

Nell’attesissimo seguito di Cena con Delitto, il detective Benoit Blanc (Craig) dovrà ancora una volta indagare su un omicidio, con atmosfere ben diverse da quelle del primo film. In Glass Onion le vicende saranno, infatti, ambientate in Grecia, in particolare presso la villa di un magnate della tecnologia, interpretato da Edward Norton.

Come svelato dal trailer ufficiale, il personaggio interpretato da Norton invita i suoi eccentrici amici a prendere parte ad un gioco, un vero e proprio mistero incentrato sul proprio fantomatico omicidio. A quanto pare le cose si complicheranno però, in quanto tra i protagonisti si nasconderà un vero assassino, che Benoit Blanc avrà il compito di smascherar, dopo averlo già fatto con la famiglia Thrombey nel primo film.

Glass Onion – Knives Out potrà contare su un cast stellare, che oltre a Daniel Craig ed Edward Norton vanta la presenza di Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. É stato annunciato che nella pellicola vedremo anche un cameo postumo della compianta Angela Lansbury, la “signora in giallo” scomparsa lo scorso 11 ottobre.