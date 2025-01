Oscar 2025, dove vedere i film candidati? Ecco come recuperarli

Con qualche ritardo sulla tabella di marcia a causa degli incendi che hanno colpito la California a inizio mese, sono state finalmente rese note le candidature per gli Oscar 2025, la cui diretta è prevista il prossimo 2 marzo 2025 sotto la conduzione di Conan O'Brien. Un'annata priva di grandi sorprese, dove probabilmente a spiccare sono i favoriti Emilia Pérez con ben 13 candidature, seguito a ruota da The Brutalist e Wicked con 10.

A rimanere a bocca asciutta è il cineasta nostrano Luca Guadagnino, le cui opere Challengers e Queer non sono riuscite a conquistare un posto negli ambiti premi, così come l'attore Daniel Craig lasciato fuori proprio in quest'ultimo lungometraggio dopo la sua candidatura ai Golden Globe. Balza subito all'occhio anche l'assenza di nomi come Angelina Jolie, mai così intensa in Maria, e di Nicole Kidman, audace e provocante in Babygirl. Ma dove è possibile vedere i film candidati? Ebbene, ecco una lista per recuperare e godersi al meglio i lungometraggi che ci accompagneranno in queste prossime settimane.

Oscar 2025: dove vedere i film candidati

Una scena dal film, Emilia Pérez.

Emilia Pérez

Il nuovo musical drammatico firmato dal regista francese Jacques Audiard vanta la presenza di un cast di tutto rispetto, con Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana candidate rispettivamente come miglior attrice e miglior attrice non protagonista. Attualmente è ancora nelle sale italiane.

Adrien Brody racconta la storia dell'ebreo ungherese László Tóth, giunto negli Stati Uniti dopo essere scampato al campo di concentramento. Qui ha inizio la sua nuova avventura come artista dallo stile brutalista. Nelle sale italiane dal 6 febbraio 2025 con Universal Pictures.

Wicked

L'adattamento cinematografico dell'omonimo musical (la seconda parte uscirà quest'anno) diretto sul grande schermo da Jon M. Chu e con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande è disponibile dal 23 gennaio in digital release a noleggio e acquisto, con numerose scene inedite.

Anora

Palma d'oro al Festival di Cannes, il regista Sean Baker porta sullo schermo la storia d'amore (dal risvolto dolceamaro) di una giovane spogliarellista e di un ragazzo figlio di un oligarca russo. Con ben 6 candidature, si trova ancora in sala.

A Complete Unknown

Timothée Chalamet impersona il cantautore Bob Dylan in questo biopic diretto dal regista James Mangold. Con ben 8 candidature acquistate (tra cui Miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista), l'opera è al cinema dal 23 gennaio 2025 con Searchlight Pictures.

Una scena dal film, A Complete Unknown.

Conclave

Basato sull'omonimo romanzo firmato da Robert Harris, la pellicola a tematiche ecclesiastiche vede al timone Ralph Fiennes supportato da Stanley Tucci e Isabella Rossellini. Disponibile ancora nelle sale italiane.

Dune: Parte Due

Il secondo capitolo epico diretto dal visionario Denis Villeneuve rincorre l'ambita statuetta con ben cinque nomination. Per chi se lo fosse perso, è disponibile alla visione su Sky Cinema e in streaming su Now mentre a noleggio su Prime Video.

Io sono ancora qui

La pellicola brasiliana di Walter Salles con protagonista l'attrice Fernanda Torres (candidata come miglior attrice) racconta la vicenda dei desaparecidos durante la dittatura militare brasiliana. Con 3 candidature, debutterà in Italia il 30 gennaio 2025 con BiM Distribuzione.

Nickel Boys

Con all'attivo 2 candidature, l'adattamento cinematografico del romanzo di Colson Whitehead non ha ancora trovato una data nella nostra penisola, sebbene una prima anteprima sia stata fornita al festival Alice nella città lo scorso ottobre.

The Substance

Il body horror scritto e diretto da Coralie Fargeat con protagonista Demi Moore (alla sua prima candidatura) insegue l'Oscar con ben 5 candidature. L'opera sarà nuovamente distribuita nelle sale dal 6 febbraio 2025 mentre in digitale è disponibile sul canale IWonderFull (Prime Video).

Altri lungometraggi nominati agli Oscar 2025

Una scena dal film Inside Out 2.

The Apprentice - Alle origini di Trump: disponibile su Sky Cinema e in streaming su Now.

A Real Pain: dal 27 febbraio 2025 al cinema per Searchlight Pictures.

September 5 - La diretta che cambiò la storia: dal 3 febbraio 2025 nelle sale con Eagle Pictures.

Nosferatu: attualmente al cinema.

Maria: attualmente al cinema.

Il robot selvaggio: disponibile all'acquisto e noleggio in digitale.

The Six Triple Eight: disponibile in streaming su Netflix.

Il gladiatore II: disponibile all'acquisto e noleggio in digitale.

A Different Man: nelle sale dal 20 marzo 2025 per Adler Entertainment.

Alien - Romulus: in streaming su Disney Plus

Il regno del pianeta delle scimmie: in streaming su Disney Plus.

Flow - Un pianeta da salvare: disponibile in sala.

Il seme del fico sacro: nelle sale cinematografiche dal 20 febbraio 2025 per BiM Distribuzione.

Inside Out 2: in streaming su Disney Plus.