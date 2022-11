Avatar: la via dell’acqua, ecco il nuovo trailer

Indice dei contenuti Avatar: La via dell'acqua, si ritorna su Pandora

A distanza di 13 anni dal primo film, ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Avatar: La via dell’acqua. In attesa di vederlo al cinema a partire dal prossimo 14 dicembre, è stato rilasciato il trailer ufficiale del film scritto e diretto da James Cameron.

La pellicola è ambientata dopo oltre un decennio dagli eventi di Avatar, narrando le vicende della famiglia Sully, composta da Jake, Neytiri ed i loro figli. Come recita la sinossi ufficiale, vedremo le battaglie che combatteranno per vivere e le tragedie che dovranno sopportare.

Avatar: La via dell’acqua ritroverà i protagonisti del primo film, interpretati da Zoe Saldana e Sam Worthington. Il resto del cast sarà composto, tra ritorni e nuove aggiunte, da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Dopo un’interminabile attesa, manca ormai poco più di un mese prima di tornare nuovamente nel mondo di Pandora. Avatar: La via dell’acqua punterà nuovamente sulla tecnologia 3D, la più adatta per godersi al meglio le ambientazioni mozzafiato nate dalla mente di Cameron, che già si erano intraviste nel primo teaser trailer.

Avatar è ancora oggi il film con gli incassi più elevati nella storia del cinema, dopo il breve sorpasso operato da Avengers: Endgame, con un totale di quasi 3 miliardi di dollari a fronte di un budget di partenza di 237 milioni. Vedremo se Avatar: La via dell’acqua saprà ripetere i numeri incredibili del suo predecessore, considerando che anche in questo caso il budget iniziale si assesta sui 250 milioni di dollari.

Ricordiamo che sono in programma già diversi film della saga, a partire da Avatar 3 che è stato già girato integralmente, mentre sono state effettuate solo parte delle riprese del quarto film della saga, in attesa di vedere come i prossimi film si comporteranno al box office. I fan stanno insomma per essere ripagati per la lunga attesa, necessaria per realizzare dei prodotti che più di tutti nella storia del cinema necessitavano del progresso tecnologico.