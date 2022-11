Diabolik – ginko all’attacco! : ecco il nuovo poster

Il ladro più affascinante e scaltro del mondo dei fumetti sta per tornare con Diabolik – Ginko all’attacco! La pellicola di Marco ed Antonio Manetti, anche detti i Manetti Bros, sarà presto nelle sale italiane. Non molto tempo fa era infatti uscito il trailer del sequel di Diabolik ed ora il poster promozionale del nuovo film mostra tutti i personaggi scaturiti dalla matita delle sorelle Angela e Luciana Giussani.

Ritroviamo Eva Kant, interpretata dalla bellissima Miriam Leone (Fratelli unici), il tenace ispettore Ginko, interpretato da Valerio Mastandrea (Perfetti sconosciuti) ed infine Monica Bellucci (La befana vien di notte 2) nel ruolo di Altea. C’è però una novità: ad interpretare il celebre protagonista, Diabolik, sarà l’attore Giacomo Giannotti e non più Luca Marinelli (La solitudine dei numeri primi).

Marinelli, infatti, al momento dell’uscita della pellicola su Diabolik non aveva considerato che il film avrebbe avuto ben altri due sequel e purtroppo aveva già preso altri impegni lavorativi. Fortunatamente l’attore Italo Canadese Giacomo Giannotti, famoso per essere apparso nella celebre serie tv americana Grey’s Anatomy nel ruolo del dottor Andrew De Luca, era pronto ad entrare nei panni del ladro dagli occhi di ghiaccio.

Nonostante le evidenti differenze fisiche dei due attori, i Manetti Bros hanno assicurato che gli spettatori non saranno affatto confusi da tali differenze. Pare infatti, che un escamotage potrebbe essere quello dello scambio del viso, grazie a delle maschere che Diabolik indosserà, come si vede nel trailer. Se così fosse, o quello di Giannotti è il vero volto di Diabolik o lo è quello di Marinelli; considerando però che quest’ultimo si è ritirato dal progetto sarebbe più facile pensare a Giannotti come al “vero” volto del ladro. Non ci resta che aspettare l’uscita del film.

Diabolik – Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribuition. Il film sarà nelle sale italiane dal 17 novembre.