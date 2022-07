Volendo parafrasare le parole dello stregone Gandalf: “Un trailer non è mai in ritardo, né in anticipo” e dopo quello pubblicato a febbraio, è finalmente online un nuovo teaser di due minuti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il nuovo teaser trailer de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”

Ambientato mille anni prima delle avventure di Frodo e compagni, la serie tv racconterà gli eventi della Seconda Era in cui vennero forgiati gli Anelli del Potere, che permisero poi a Sauron di diventare il potente e terribile Signore Oscuro che seminò paura e terrore durante la Terza Era.

Il trailer non perde tempo ad affascinare gli spettatori con le sue ambientazioni spettacolari, iniziando con i due Alberi di Valinor; si possono notare Telperion (l’albero argentato) e Laurelin (l’albero dorato) che insieme scandivano le ore del giorno e che diedero vita rispettivamente alla Luna e al Sole.

Gli alberi di Valinor

L’immagine di questi alberi fa intendere che molto probabilmente alcune scene della nuova serie tv targata Amazon Prime, saranno ambientate durante la Prima Era, usando dei flashback (un po’ come la trilogia di Peter Jackson che iniziò con il lungo flashback narrato da Galadriel),

Galadriel

Protagonista del trailer è anche Galadriel, che ritroviamo in questa serie tv nella sua versione più giovane ed interpretata da Morfydd Clark. L’elfa cerca di avvisare un giovane Elrond (Robert Aramayo) che i problemi per la Terra di Mezzo non sono finiti con la disfatta del Signore Oscuro Morgoth (di cui Sauron era il servo); altre minacce si stanno avvicinando.

In una visione di Galadriel si può vedere uno scenario di distruzione ripreso da sottacqua, che potrebbe riprendere la futura caduta di Nùmenor o la precedente Guerra d’Ira che si è tenuta contro Morgoth.

La visione di Galadriel

“Può essere il principio di una nuova Era”. Infatti, Amazon Prime ha confermato che, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sarà composta da cinque stagioni.

La prima stagione arriverà su Prime Video il 2 settembre.