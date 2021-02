Marvel’s Agent Carter – 5 motivi per guardare la serie su Disney+

Agent Carter è la serie tv Marvel con protagonista Peggy Carter, agente della Riserva Scientifica Strategica (SSR), già presentata in Captain America – Il primo vendicatore, dove combatte contro l’Hydra al fianco di Steve Rogers. Ecco 5 motivi per guardare Agent Carter su Disney+ e fare un salto indietro nel tempo negli anni 40!

1) La trama – SSR e Howard Stark

La serie muove i suoi passi dal ricordo del sacrificio di Captain America e dal dolore di Peggy per la perdita di un amore appena trovato. Ma i misteri sono sempre dietro l’angolo e quindi Peggy cerca di dedicarsi completamente al lavoro, per mettere da parte i ricordi di Steve.

Agent Carter

Dopo l’incontro con il suo vecchio amico Howard Stark, ricercato in tutto il Paese per tradimento, quest’ultimo le chiede di ritrovare le sue invenzioni pericolose e aiutare a scagionarlo. Convinta dell’innocenza dello scienziato e con l’aiuto del fedele maggiordomo di Stark, Edwin Jarvis, Carter agisce come doppio agente alla scoperta del mistero legato al Leviathan e al furto dei gioiellini di Stark.

Come ogni prodotto Marvel le scene d’azione sono il fulcro della storia: infatti tra sparatorie, inseguimenti in auto ed esplosioni, la tensione non manca mai in ogni episodio. Ma è risaputo che sia film che serie Marvel sanno far ridere e piangere a distanza anche di un solo frame, quindi c’è anche la possibilità di buttare giù qualche lacrima, soprattutto quando Peggy ricorda il suo amato capitano.

2) La rivalsa di Peggy Carter

Nonostante il suo operato in guerra le faccia onore, Peggy non sempre riesce ad ottenere incarichi degni della sua intelligenza e forza: sebbene non sia un personaggio con poteri, è dotata di grandi abilità nello spionaggio e nel combattimento. Ma nel 1946 è difficile per una donna farsi rispettare in un mondo di uomini: infatti nell’SSR non le viene riservato un gran merito, ma viene piuttosto trattata come una segretaria. Costretta ad ascoltare gli uomini che sminuiscono le sue capacità attende la sua rivalsa, rischiando anche un paio di volte la vita.

Agent Carter

Con una personalità forte e segnata dalle sue perdite, i suoi interventi prima dell’SSR sono molto decisivi: a Peggy dispiace agire nell’ombra, ma allo stesso tempo deve farlo per evitare danni. I maschi che la circondano la screditano per il suo essere donna e non sono in grado di ascoltarla riguardo le indagini sui cattivi in circolazione: riuscirà Peggy a far sapere agli altri quanto vale?

3) Il duo Carter – Jarvis

Nel suo lavoro segreto l’Agente Carter viene accompagnata da Jarvis, uno dei pochi personaggi che conquista pienamente la fiducia di Peggy. Jarvis è un collega e un amico fedele, sempre disponibile anche per le missioni più pericolose. Non a caso, Jarvis è anche il nome che Tony Stark, qualche anno dopo, darà all’intelligenza artificiale in suo aiuto.

Peggy E Jarvis – Agent Carter

Edwin Jarvis ha una personalità particolare e a tratti molto divertente: seppur nuovo nel mondo dello spionaggio, al fianco dell’agente Carter si adatta molto bene, anche se con qualche piccolo incidente di percorso. Inoltre, lavorando al fianco del signor Stark da tempo immemore, è molto d’aiuto soprattutto in campo scientifico ed è il miglior autista che Peggy potesse avere, per qualsiasi evenienza. Se la voce robotica di Stark Junior vi sembra simpatica, aspettate di vedere la sua versione in carne ed ossa!

4) Anni 40 e timeline MCU

Le vicende di Peggy sono ambientate nella New York del 1946, con tanto di lustrascarpe per le strade, le grandi macchine d’epoca e infine la tipica musica che accompagna tutte le scene. Da notare sono sicuramente i look di Peggy nel corso delle puntate: ispirati alla moda del tempo, i vestiti sono stati cuciti su misura per il personaggio.

Agent Carter

Ma i dettagli storici non sono gli unici da tener conto, perché molti riferimenti vengono fatti anche a tutta la timeline MCU, soprattutto ad Agents of S.H.I.E.L.D. Nella seconda stagione di Agent Carter, non bisogna farsi sfuggire un importante dettaglio che poi viene ripreso nella serie diretta da Joss e Jed Whedon. Se vi interessa sapere qualcosa in più riguardo gli agenti più famosi del mondo, cliccate qui per leggere il nostro articolo! D’altronde, il personaggio di Peggy Carter è fondamentale per l’agenzia segreta, perché fu proprio lei ad esserne una delle principali fondatrici.

5) Villain e minacce ben costruite

Nonostante Agent Carter si sia fermata a sole due stagioni, non solo vanta elettrizzanti scene d’azione, ma anche della presenza di antagonisti molto complessi. Oltre lo sguardo angelico e i sorrisi ingenui, si nascondono killer professionisti in grado di far perdere la pazienza anche a Carter. I prodotti Marvel si muovono sempre lungo la strada del plot twist, in grado di sconvolgere anche le più grandi sicurezze dello spettatore.

Agent Carter – Daniel E Peggy

Le minacce legate al Leviathan che Miss Carter tante volte si trova a fronteggiare sembrano sempre al di sopra delle sue capacità , ma poi con l’aiuto di Jarvis, il signor Stark e lo storico partner dell’SSR Daniel Sousa, riesce sempre a trovare una via d’uscita. Le due stagioni di Agent Carter vi aspettano su Disney+: magari, in futuro, il valore di questo show potrà tornare alla sua luce ed essere rinnovato per una terza stagione.

