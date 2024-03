Beetlejuice 2: il primo trailer del sequel di Tim Burton

Tim Burton è tornato. È stato diffuso il primo teaser trailer di Beetlejuice 2, intitolato ufficialmente Beetlejuice Beetlejuice. Il film, sequel del cult del 1988 Beetlejuice – Spiritello Porcello, arriverà al cinema il prossimo 5 settembre.

A quasi 40 anni di distanza, Burton tornerà a dirigere Michael Keaton nei panni del personaggio che dà il nome alla pellicola. Insieme a lui tornano anche anche Winona Rider e Catherine O’Hara, nuovamente nei ruoli di Lydia e Delia Deetz.

Tra i volti nuovi ci sono invece Willem Dafoe, in un ruolo secondario, ma in particolare spiccano la presenza di Monica Bellucci e Jenna Ortega. La prima, che potrebbe interpretare la moglie del personaggio di Keaton, è legata sentimentalmente a Burton. La seconda è stata la grande protagonista di Mercoledì, che ha riportato il regista californiano al centro dell’attenzione. A proposito di Mercoledì, la sceneggiatura di Beetlejuice 2 è stata realizzata da Al Gough e Miles Millar, autori della popolare serie Netflix.

Beetlejuice 2: la sinossi ufficiale

Oltre al trailer, Warner Bros. ha rilasciato anche la sinossi ufficiale della pellicola:

Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Le riprese di Beetlejuice 2 si sono concluse nel mese di novembre, subito dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori. Il trailer ha evidenziato ciò che cast e regista avevano sottolineato più volte negli ultimi mesi, ovvero l’uso di effetti pratici a discapito della CGI.