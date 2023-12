Indiana Jones 6 si farà? Quello che sappiamo sul nuovo capitolo

Indiana Jones e il quadrante del destino è appena sbarcato in streaming su Disney+ e molti ora si chiedono se esisterà mai un Indiana Jones 6. Partendo dalle notizie ufficiali, sappiamo bene che il quinto capitolo della saga è l’ultimo con Harrison Ford come protagonista, stando alle parole della presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy. La stessa, però, ha accennato ad un possibile avvicinamento della saga alla televisione, e quindi ad una formula seriale. Tutto abbastanza incerto, ma quest’estate i rumors davano forza a questa possibilità.

“Questo è l’ultimo film di Harrison. È così che vediamo il franchise di Indy. Insomma, per il momento, se decidessimo di continuare qualcosa, potrebbe essere per la televisione, ma non faremmo mai nulla per rimpiazzare Indiana Jones. È così. Ci sono cinque film con Harrison Ford che è così speciale e unico nel ruolo. Anche Steven Spielberg concorda sul fatto che non potremmo“. Queste le parole della presidentessa di Lucasfilm a riguardo.

I risultati portati dal quinto capitolo

Se niente pare ancora troppo definito ed il destino di Indiana Jones 6 (o chi per lui) è ancora tutto da scrivere, bisogna dare un’occhiata a qualcosa di concreto, nonché ai dati del box office che, come sempre, danno una svolta significativa alle produzioni e alle possibilità di sequel. Da questo punto di vista, Indiana Jones e il quadrante del destino è stato un flop internazionale: 383 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di ben 295 milioni spesi per la produzione del film. Sicuramente non un successo, visto anche che è il capitolo più costoso dell’intera saga. Anche a livello di accoglienza tra pubblico e critica non abbiamo dati incoraggianti, con un 69% su Rotten Tomatoes che spiega bene il poco entusiasmo creato dalla pellicola.

Al momento, quindi, un Indiana Jones 6 ci pare abbastanza improbabile, ma le vie del mercato cinematografico e televisivo sono infinite, quindi chissà se la Lucasfilm riuscirà mai a ridare vita ad uno dei franchise più noti della storia.