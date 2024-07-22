Antony Starr ha rivelato che il suo film di supereroi preferito è Marvel, non DC

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

Antony Starr interpreta in The Boys Homelander, in italiano Patriota, un personaggio ispirato ai fumetti della DC Comics, in particolare, sia per alcune caratteristiche estetiche che per poteri, a Superman. L'attore però, rispondendo ad una domanda di un fan, ha rivelato che il suo film di supereroi preferito non è DC, ma Marvel Studios.

Durante il Fan Expo di Denver 2024, Antony Starr ha rivelato che il suo film supereroistico preferito è The Avengers. Durante la conversazione, l'attore ha anche parlato del personaggio più famoso della DC, Batman. Sebbene abbia ammesso che Batman fosse il suo personaggio preferito da bambino, ha condiviso un'opinione personale ed ironica sul supereroe.

Parlando del sul film di supereroi preferito, Starr ha dichiarato:

"Adoro il primo Avengers. Il primissimo film degli Avengers penso sia eccellente, ci sono così tante grandi star in quel franchise ma sento che il modo in cui è stato girato e diretto, è stato molto ben bilanciato, perché, sai, la tua tendenza è voler sempre passare a Robert Downey Jr. o a Mark Ruffalo." - Antony Starr

Antony Starr su Batman: "è solo un tizio"

Colby Minifie, che interpreta Ashley Barrett in The Boys e che era con lui alla convention, ha scelto Logan del 2017, mentre Valorie Curry, che interpreta Firecracker, ha optato per Watchmen del 2009.

"Ho sempre amato Batman", ha ammesso Starr parlando del suo supereroe preferito da bambino. "Sì, ma poi sono cresciuto e ho pensato 'In realtà, è solo un tizio.' È solo un uomo con un maggiordomo e dei soldi e qualche aggeggio, ma non è davvero un supereroe. È solo un uomo che corre in giro con un costume da pipistrello, con dei giocattoli sofisticati e un complesso riguardo ai soldi". Nonostante questo, Antony Starr ha detto che "sarà emozionante vedere cosa succederà con la DC sotto la guida di James Gunn".