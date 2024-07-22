Deadpool & Wolverine: il film è vietato ai minori?

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

Deadpool & Wolverine sarà un film spartiacque per il Marvel Cinematic Universe, non solo perché segnerà l'ingresso dei due amatissimi personaggi nell'universo narrativo degli Avengers, ma anche per il pubblico a cui è destinato.

Proprio come i primi due capitoli sul Mercenario Chiacchierone, anche Deadpool 3 è stato classificato come R-Rated. Questo vuol dire che il film è vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti. Il rating varia tuttavia da paese a paese, per questo motivo in Italia sia i poster che i trailer riportano il bollino verde "6+". Dunque i bambini con più di 6 anni possono vedere Deadpool & Wolverine. Bisogna però prestare particolare attenzione, perché questa classificazione non esclude il fatto che il film sia particolarmente violento e volgare, poco adatto ad un pubblico così giovane.

Deadpool & Wolverine: i bambini possono vederlo? Ecco cosa pensa Ryan Reynolds

Sono intervenute a tal proposito le star di Deadpool & Wolverine, ovvero Ryan Reynolds e Hugh Jackman, insieme al regista Shawn Levy. Quest'ultimo ha aperto con "Ovviamente è R-rated, non voglio mettermi nei guai incoraggiando i bambini a guardarlo".

"Lo faccio io", ha continuato Ryan Reynolds, scherzando sul tema. "Così tanti bambini hanno visto Deadpool e Deadpool 2. Ma non è mai vietato ai minori solo per il gusto di essere vietato ai minori. Gran parte di questo è semplicemente il personaggio. È un personaggio molto volgare. Il suo cervello è come una frittata mezza mangiata all'interno del cranio di un bambino di 7 anni. È una cosa molto particolare. I miei figli l'hanno visto e ne sono usciti danneggiati, in effetti".

Quando Hugh Jackman è intervenuto per sconsigliare di farlo vedere a bambini di 2 anni, Reynolds ha concluso con una battuta: "Ok, bene. Minimo 3 anni e non più di 114 anni. Nessuno con un pannolino".

Insomma i creatori del film non chiudono la porta alla possibilità di mostrare il film ai bambini. Ancora una volta però sottolineiamo che il film è pensato principalmente per un pubblico più adulto, come dimostra il rating ricevuto negli USA o nel Regno Unito.

Deadpool & Wolverine è nelle sale cinematografiche dal 24 luglio. Si prospetta come una grande avventura multiversale, che potrebbe comportare la presenza di molte star di Hollywood e personaggi del passato: ecco le nostre ipotesi sui possibili cameo. Nel frattempo, un teaser ha svelato ufficialmente la presenza di un personaggio dalla serie Loki.