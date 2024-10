Non solo Patriota: i ruoli di Antony Starr che non ricordiamo

Antony Starr è l'attore neozelandese che ha conquistato l'attenzione del pubblico internazionale con la sua interpretazione di Patriota nella serie TV "The Boys". Tuttavia, la sua carriera è ricca di ruoli in serie televisive e film che hanno dimostrato la sua versatilità e il suo talento. Starr ha fatto diverse apparizioni in produzioni americane, spesso girate in Nuova Zelanda, che hanno contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama televisivo globale.

Antony Starr ha iniziato la sua carriera con piccoli ruoli in serie TV Neozelandesi come come Shortland Street e la famosa serie americana, girata in Nuova Zelanda, Xena: Principessa Guerriera. Queste apparizioni gli hanno permesso di affinare le sue capacità attoriali e di farsi notare nell'industria televisiva.

In Xena: Principessa Guerriera (1995-2001), Starr ha interpretato due personaggi diversi. Ha recitato nel ruolo di Mesas in un episodio del 1999 ("Animal Attraction") e nel ruolo di David in un episodio del 2000 ("You Are There").

La vera svolta per Antony Starr è arrivata, però, con il ruolo di Lucas Hood in Banshee (2013-2016), interpretando un ex detenuto che assume l'identità dello sceriffo di una piccola città. Così Starr ha dimostrato una straordinaria abilità nel portare sullo schermo personaggi complessi e tormentati.

Ma è con il ruolo di Patriota che l'attore ha raggiunto l'apice del successo. La sua interpretazione di un supereroe psicopatico e moralmente ambiguo gli ha fatto guadagnare elogi da critica e pubblico, consolidando la sua posizione come uno degli attori più talentuosi della sua generazione.

Con la quinta stagione di The Boys che chiuderà definitivamente la serie Amazon Prime Video, la curiosità nel vedere in quali altri ruoli potrà impegnarsi l'attore in futuro è veramente alta. Uscire dai panni di un personaggio iconico come Patriota non sarà facile, soprattutto agli occhi del pubblico, ma l'attore nel tempo ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per riuscire a farlo.

