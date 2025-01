Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno molto importante per quanto riguarda il mondo videoludico, visto che è prevista l'uscita di GTA 6, il prossimo capitolo della storica serie Rockstar. Questo titolo è sotto i riflettori del mondo videoludico da diverso tempo ormai, e ogni nuova informazione, confermata o meno, non fa che fomentarne l'interesse.

Il primo trailer di Grand Theft Auto 6, rilasciato a Dicembre 2023, ha segnato dei record con la sua pubblicazione, e di recente si speculava sulla release date di un nuovo trailer, sul quale non esistono ancora informazioni ufficiali.

I protagonisti di GTA 6.

GTA 6: un leak descrive la grafica da urlo e il gameplay rinnovato

Quasi quotidianamente appaiono nuovi leak e rumors su questo prodotto, della cui veridicità si deve certamente sempre dubitare; a questo giro, un utente su Reddit, che in passato ha dichiarato di aver giocato Grand Theft Auto 6, ha scritto un post nel quale, in maniera abbastanza dettagliata, parla del gameplay e della grafica del titolo Rockstar. Questo leaker afferma che il realismo di GTA 6 sia davvero mozzafiato e superi senza dubbio quello di Red Dead Redemption 2, di cui è recentemente arrivato il primo capitolo su PC.

Il leaker in questione osserva un miglioramento della fisica dei veicoli, specie per quanto riguarda le collisioni; ci sarebbero anche dei cambiamenti all'inventario delle armi, diverso a seconda che si utilizzi l'auto o si vada a piedi. Per quanto riguarda invece l'esplorazione della città, secondo il leaker almeno il 40% degli edifici sarebbe visitabile.

Protagonisti ben distinti e fisica dei vestiti

Il leaker parla anche della distinzione ben netta dei due protagonisti di GTA 6, ovvero Jason e Lucia. Entrambi hanno una propria personalità ben delineata, si muovono in maniere molto diverse, tengono in mano le armi in maniera diversa, e possiedono un realismo nei movimenti mai visto prima nei Grand Theft Auto.

E per concludere in bellezza, questo post suggerisce anche che gli NPC in GTA 6 cambieranno i propri comportamenti a seconda delle condizioni atmosferiche, definite "dinamiche" dal leaker. Come già ricordato, tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze per ovvi motivi, e lo rimarranno sino a conferme ufficiali da parte di Rockstar.