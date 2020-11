APEX Legends Stagione 7 – FAQ: orario di lancio, nuova modalità, patch notes

Il 4 Novembre è ormai alle porte e la Stagione 7 di APEX Legends sta per iniziare. Gli annunci a tal proposito sono stati molti e succulenti ed ormai abbiamo chiaro ciò che ci aspetta a partire da Mercoledì. Tuttavia è utile fare ulteriore chiarezza. La nuova stagione avrà come titolo: Ascensione.

Il battle-royale strategico di Respawn sta per subire uno degli aggiornamenti più importanti della sua storia. In circa un anno e mezzo di vita e sei stagioni passate, APEX ha esplorato 2 mappe, inserito in battaglia 14 leggende e intrattenuto quasi 100 milioni di giocatori attivi.

Tra modalità classica, classificata e diverse a tempo limitato il divertimento è sempre stato alle stelle, esaltato da una buona dose di varietà . La Stagione 3 ha visto per la prima volta l’introduzione di una nuova mappa e a breve la storia si ripeterà . Ma Olympus non è l’unica novità della Stagione 7 che si prospetta ricca di contenuti.

Siete pronti per una nuova era di APEX Legends?

APEX Legends Stagione 7 – FAQ

Data e Orario di Lancio

La data è prefissata per il 4 Novembre 2020. Inizialmente era prevista per il 10 ma, probabilmente per evitare una sovrapposizione con l’uscita di Xbox series X|S, è stata anticipata di quasi una settimana. Ma a che ora verrà resa pubblica la patch?

In passato l’uscita delle nuove stagioni è avvenuta in tempi e modi diversi. La Stagione 6 è stata rilasciata alle 7.00 di mattina, ma invece la 5 alle 19.00. Non ci sono informazioni ufficiali in proposito ma è probabile che anche per la Stagione 7 verrà preferito l’orario mattutino.

Aspettiamoci, con possibilità di sbagliare, l’aggiornamento rilasciato per le 7.00 e quindi la sera del 3 Novembre negli Stati Uniti. Spesso le versioni console subiscono un ritardo di qualche decina di minuti, ma speriamo che questa volta il lancio avvenga in contemporanea.

Nuova Leggenda

Horizon sarà la nuova leggenda. Dopo alcuni teaser e le missioni Piccoli Esperimenti, ormai sappiamo tutto riguardo alla scienziata dall’accento scozzese. Se foste interessati alle sue abilità visitate questo articolo in cui sono state sviscerate a dovere.

Horizon apparterrà probabilmente alla classe degli assalto. E’ impossibile dire al momento se il personaggio avrà un impatto rivoluzionario sul gioco o meno. Sicuramente le prime settimane giocatori di ogni abilità si impegneranno ad esplorarne ogni singolo aspetto.

Il consiglio è quello di far visita al poligono di tiro prima di fiondarsi in partita così da familiarizzare con lei. Tempi di ricarica, raggio d’azione e altre caratteristiche così minuziose possono essere solamente provate con mano per averne una percezione tangibile.

Horizon – Leggenda Stagione 7

Armi e loot

Come avvenuto per la Stagione 5, non ci saranno nuove armi in occasione del lancio di questo nuovo capitolo. Gli sviluppatori hanno ribadito più volte che aggiungere armi troppo frequentemente porterebbe ad una saturazione del loot e quindi difficoltà a trovare ciò che si cerca. Quest’accortezza favorisce una minor casualità nell’esito delle partite.

Ci sono tuttavia delle variazioni già note e altre da scoprire con il rilascio delle patch notes. Innanzitutto la notizia più importante riguarda una delle armi più amate di sempre: l’R-99. Dopo essere diventata oggetto esclusivo delle capsule assistenza, ora l’smg torna nel loot-pool standard. Al suo posto verrà inserito nelle capsule il Prowler.

E’ nota inoltre l’introduzione di un nuovo hop-up: quickdraw. Questo sarà esclusivo di RE-45 e Wingman e conferirà vantaggi in merito a: velocità di estrazione, hip-fire e precisione. Sembra rimanga invariato ilrestante set di potenziamenti, con perforacranio che rimarrà un’alternativa per la Wingman.

Tra le novità principali ci sono inoltre i Trident: veicoli che consentono uno spostamento rapido su Olympus.

Nuova mappa e variazioni di Confini del Mondo

Olympus è stata rivelata già con la missione della Stagione 5, ma ora è finalmente realtà . La nuova mappa sarà la protagonista principale della nuova stagione e porterà una ventata d’aria fresca ad un gioco che altrimenti avrebbe iniziato a puzzare di vecchio. Confini del Mondo e Canyon dei Re rimangono ovviamente nel codice di gioco, ma quest’ultima verrà messa parzialmente in pausa.

Confini del Mondo non subirà grandi variazioni, se non la scomparsa dello shuttle partito verso Olympus come visto nel trailer di lancio della Stagione 7. Le due mappe si alterneranno per le due divisioni classificate: fino al 15 Dicembre i giocatori si scontreranno su Olympus, la secondà metà della Stagione invece avrà come scenario Confini del Mondo.

Per quanto riguarda le partite pubbliche:

Nel primo periodo sarà Olympus l’unica giocabile .

. Trascorse le prime due settimane ruoteranno Olympus e Confini del Mondo.

Canyon dei Re è per ora sospesa.

Loba a Olympus, mappa introdotta con la Stagione 7

Nuova modalitÃ

Per le prime settimane sarà possibile giocare ad una nuova modalità . Lo scopo di quest’ultima non è quello di portare un nuovo stile di gioco, quanto piuttosto consentire ai giocatori di esplorare Olympus. La nuova modalità consente infatti di visitare la nuova mappa assieme agli altri giocatori, ma senza la possibilità di spararsi a vicenda. Per il resto gli elementi classici rimangono invariati: loot presente, anello che si chiude, salto iniziale dalla nave. Ad ogni chiusura totale di anello sarà possibile ricominciare da capo.

Quest’idea è allettante soprattutto per coloro che non intendono gettarsi alla cieca in battaglia, ma preferiscono conoscere con anticipo le mosse più azzeccate. Chi vorrà competere in ranked potrà prima avere un’idea di dimensioni, punti di interesse e insidie che Olympus sicuramente saprà regalare.

Serie classificata Stagione 7

Come siamo ormai abituati, la serie classificata della Stagione 7 sarà divisa in due divisioni. La prima si giocherà con Olympus come scenario, mentre la seconda nella versione fortificata di Confini del Mondo. Non ci sono variazioni importanti per quanto riguarda le ranked, se non un chiarimento su come verrà implementato definitivamente il cross-play.

I Predatori APEX continueranno ad essere i migliori 500 per ogni piattaforma: PC, Xbox e Playstation. Chi giocherà dalle nuove console o da Steam, condivide con giocatori di One, Ps4 o Origin il medesimo eco-sistema. Xbox Series X|S, Playstation 5 e Steam non comporteranno dunque ulteriori divisioni.

Matchmaking e punteggi rimangono invariati con la clausola tuttavia, da parte degli sviluppatori, di cambiamenti futuri in tal senso. Essi si ritengono soddisfatti dei risultati della serie 5 della stagione 6, ma sono convinti di poter migliorare ulteriormente il sistema.

Le ricompense della serie 5 verranno rilasciate con il lancio della Stagione 7. esse consistono in badge. cosmetici arma e scie di lancio.

Ricompense serie 5 previste per il lancio della Stagione 7

Club

La Stagione 7 vede l’inaugurazione di un’altra importante novità : i club. I giocatori, analogalmente a quanto avviene con i reggimenti di Call of Duty, potranno creare gruppi di gioco con amici e conoscenti. Il sistema viene gestito dall’interno di APEX e consente di dare un nome, un tag, un logo ed un obiettivo a gruppi di massimo 30 persone.

Il sistema ricorda quanto si vede in Clash Royale o Clash of Clans. Da un menù dedicato è possibile creare un club o cercarne uno. Ognuno di essi possiede degli hashtag che ne definiscono obiettivi e requisiti di ingresso. Gli admin possono impostare barriere come: livello giocatore, rank minimo o piattaforma di gioco. Il club facilita il raggruppamento di amici e le formazioni di lobby complete, oltre a garantire con maggior frequenza il trovare compagni di gioco adatti alle proprie caratteristiche.

Verranno introdotti anche speciali badge che saranno elargiti secondo modalità simili a quanto accade per profili giocatore o leggende.

Badge per i club introdotti con la Stagione 7

Steam, Champion Edition e Cross-play

Come sappiamo da qualche settimana, i tempi non sono maturi per il lancio di APEX su Nintendo Switch. Tuttavia è arrivato il momento di entrare nel mondo di Steam. A partire dalla Stagione 7 si potrà utilizzare l’applicazione di APEX Legends anche attraverso la piattaforma di Valve che si aggiunge quindi ad Origin.

Il cross-play sarà perfettamente integrato e, come novità assoluta, ci sarà il cross-progression tra profili Origin e Steam. E’ possibile quindi esportare su quest’ultima tutti i progressi ottenuti fino ad ora sul profilo EA, con conseguente aggiornamento istantanea tra le due piattaforme.

I giocatori PC dal 4 Novembre potranno giocare indifferentemente tra Steam e Origin. Il cross-play, accolto con entusiasmo, verrà mantenuto anche con il concludersi della Stagione 6 e rimane la novità più importante di quest’anno per APEX. L’evento verrà celebrato con la distribuzione di 3 cosmetici arma esclusivi.

Il 4 Novembre coincide anche con il lancio della Champion Edition, un’edizione al costo di 40€ pensata per i neofiti. Con l’acquisto di essa si ha l’accesso a skin leggendarie, APEX Coins e tutte le leggende uscite finora.

Battle-pass stagione 7

Nuova stagione significa nuovo battle-pass che si prospetta ricco di contenuti. Come di consueto saranno presenti premi gratis e premi a pagamento. Questi vengono sbloccati con l’acquisto del battle-pass dal costo di circa 10€. L’acquisto sblocca istantaneamente tutte le ricompense relative al livello raggiunto.

Per questa edizione saranno presenti skin leggendarie per Octane e Wraith ed una doppia skin dinamica per l’R-99. Ancora non si conoscono le skin rare e la skin leggendaria che verranno sbloccate istantaneamente all’acquisto (Livello 1). Con tutta probabilità tra le ricompense gratuite saranno annoverate una skin rara per un personaggio (forse Horizon), contatori vittorie e uccisioni Stagione 7 e alcune loot box.

Il battle-pass si sviluppa su oltre 100 livelli che comportano ricompense come emote, holo-spray, cosmetici vari, frasi e musiche esclusive. Con l’inserimento dei veicoli con tutta probabilità verranno introdotte anche relative skin.

A partire da questa stagione i livelli non verranno più scalati tramite punti esperienza o punti battle-pass, ma attraverso un sistema a stelle. Ogni missione consente di guadagnare una o più stelle: ogni 10 stelle si guadagna un livello del battle-pass. 10000 punti esperienza corrispondono ad una stella.

Skin esclusiva di Wraith – Stagione 7

Patch Notes Stagione 7

Quando pubblicate, verranno riportate di seguito le patch notes.

Patch Notes stagione 7 complete (inglese)

Le novità principali sono elencate in questo articolo. Di seguito riportiamo in italiano le principali novità in termini di bilanciamenti:

Leggende

Bangalore

Rombo di tuono: i missili scoppiano in 6 secondi (prima 8)

Caustic

Le leggende ora vedono chiaramente attraverso il Gas Nox

Danni aumentati da 4-10 a 6-12

Mirage

I cloni possiedono 45 punti vita. Le pallottole passano attraverso di esse

Octane

Abilità passiva: cura raddoppiata da 0.5 hp/s a 1 hp/s

Wattson

Aumentato il danno delle barriere elettriche: da 10 a 15

Loba

Mercato nero: si possono recuperare munizioni senza consumare uno dei due slot per il loot

Rampart

Shiela : rotazione massima in 1.25s (prima 2s)

: rotazione massima in 1.25s (prima 2s) La barriera si costruisce in 3 secondi (prima 4)

Pathfinder

Hitbox aumentata

Non è necessario che Pathfinder tocchi terra per azzerare il contatore di distanza

La velocità da raggiungere per azzerare il contatore è ora 500 unità per secondo (prima 300)

Il cooldown massimo è ora di 30 secondi (prima 35). Sono ora 5 i secondi massimi di conteggio per un salto; non è possibile incorrere in un cooldown superiore a 35 nel complesso

Raddoppiata la distanza che corrisponde al cooldown massimo

Armi

R-99 riposta al di fuori della capsula assistenza

Prowler prende il posto di R-99 nella capsula

Aggiunto Hop-up quickdraw per Wingman e RE-45

Rimosso Hop-up selettore di fuoco (integrato nel Prowler)

R-99

Danno ridotto a 11

Caricatore: 20/22/24/27

Prowler

Caricatore: 35; munizioni di riserva 175

Hemlok

Rinculo modificato

Colpi alla testa infliggono x1.75 (invece che x2.00)

Havoc

Rinculo modificato

L-Star

Rinculo modificato

Raffreddamento se non raggiunto surriscaldamento massimo 0.15s (prima 0.4s)

Sentinel

Colpi potenziati ora non rimuovono lo scudo ma infliggono 88 danni invece che 70

Triple Take

Rate di fuoco ridotto a 1.2 (prima 1.3)

Armature Evo

Danni necessari per livello 1: 100 (prima 50)

Danni necessari per livello 2: 150 (prima 125)

Danni necessari per livello 3: 300 (prima 250)

Danni necessari per livello 4: 750 (prima 500)

Sito ufficiale APEX Legends

