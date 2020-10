Apex Legends: in arrivo l’evento Shadow Royale il 22 Ottobre

Come ormai da tradizione, Respawn e APEX Legends stanno ultimando i preparativi per festeggiare Halloween assieme ai propri utenti. Nonostante non siano pervenuti ancora annunci ufficiali, l’evento Shadow Royale è già stato analizzato nelle sue caratteristiche da data-miner e leaker.

A partire dal 22 Ottobre avrà inizio il terzo evento consecutivo, a coronazione di uno dei periodi più floridi del battle-royale di Electronic Arts. L’evento in questione avrà come contenuto centrale una nuova modalità omonima. Essa non è altro che una versione rivisitata ed aggiornata di quella che un anno esatto fa si presentava come Shadow Fall.

Il data-miner Shrugtal ha diffuso informazioni molto interessanti in merito all’evento, che porterà con sè nuove skin e cosmetici oltre a tenebrosi badge per le leggende.

Shadow Royale: l’evento APEX previsto per Halloween

“In una dimensione alterata Revenant mette in piedi gli APEX Games, ma con un risvolto oscuro: le Leggende cadute ritornano in battaglia nella forma Ombra per vendicarsi dei propri uccisori e aiutare i compagni di squadra. Terrorizza le altre squadre e proteggi la tua con infinite vite in modalità ombra, ma una volta che tutta la squadra verrà sterminata, sarai bello che finito.“

Così recita la descrizione della modalità Shadow Royale. A differenza della modalità Shadow Fall, non è prevista una fase in solo e non è richiesta la fuga. Le squadre da 3 si danno battaglia come nella più classica modalità, con la clausola del rientro sotto forma di ombra.

Shadow Royale: siete pronti a festeggiare Halloween?

Molto probabilmente la mappa che farà da scenario è Canyon dei Re, ma nella sua versione notturna. La community si prepari dunque alla ricomparsa di Arena e Skull Town, due delle zone più amate di sempre. APEX si conferma anche quest’anno uno dei luoghi più paurosi in cui divertirsi la notte di Halloween.

Oltre alla modalità a tempo limitato ci sarà un altro gradito ritorno dall’evento di Halloween dell’anno scorso. Alcune delle skin di quello che ai tempi fu un evento collezione, torneranno con nuove sgargianti tonalità. Sempre secondo Shrugtal, inoltre, alcune delle skin dell’anno scorso potranno essere recuperate attraverso l’acquisto di speciali bundle.

"Emerald Enchantress" will be available in a bundle with…



* "Mistress of Evil"

* "La Catrina"

* "Soldado de la Muerte"

E’ previsto, inoltre, un ricco percorso a premi gratuiti ottenibili portando a termine le missioni evento. Il percorso sarà dedicato a Gibraltar, che si appresta dunque a ricevere i contatori personalizzati di uccisioni, danni e vittorie.

Sono inoltre previste delle skin anche per alcuni dei personaggi che ai tempi dell’evento Shadow Fall ancora non erano entrati nel roster. Si tratta di Revenant e Loba, che riceveranno una skin epica a testa.

Infine nelle sezioni dei badge di ciascuna leggenda, potete già dare un’occhiata ai medaglioni che saranno ottenibili durante l’evento. Ciascuno di essi è legato ad azioni precise da portare a termine nella modalità Shadow Royale. Questa dinamica la stiamo vivendo già ora con la modalità Zona Calda, che fornisce premi secondo il medesimo sistema.

Le skin speciali potranno probabilmente essere comprate solamente attraverso APEX Coins. Non essendo un evento collezione, non sarà possibile generarle con i materiali oppure comprare pacchetti speciali che le contengano. Approfittate dei bundle speciali per risparmiare qualche soldo e ricordate che le skin e gli oggetti cosmetici che compariranno nello store durante Shadow Royale sono limitati e potrebbero non tornare più disponibili.

Con tutta probabilità Shadow Royale sarà l’ultimo evento di APEX Legends fino all’inizio della prossima stagione. La Stagione 6 infatti si concluderà tra poco più di un mese e le prime informazioni riguardo la numero 7 sono già state diffuse. Horizon potrebbe essere la prossima leggenda ed assieme a lei vivremo numerose novità. Rimanete sintonizzati per non perdervi alcuna notizie riguardo a tutto ciò che è in arrivo su APEX Legends.

