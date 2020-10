Valorant Atto 3: nuova mappa, nuovo agente e altre novità

In poco meno di una settimana il capitolo I di Valorant darà il via alla fase finale: l’atto 3. Riot Games ha preparato succose novità, per un momento cruciale del proprio fps di successo. Il gioco va alla grande: gli utenti aumentano di giorno in giorno, la componente e-sports è florida e streamer e pro non fanno che elogiare il supporto costante deglio sviluppatori.

L’atto 2, in fase conclusiva, ci ha regalato un battle-pass ricco di premi, nuovi set di skin, la modalità deathmatch e un nuovo agente: Kill-joy. Assieme a Reyna costituisce la coppia di personaggi aggiunta in corso d’opera.

Riot ha dichiarato a più riprese che Valorant è in continua evoluzione e, a cadenza regolare, verranno aggiunti elementi che ne arricchiscano l’esperienza e la complessità. L’atto 3 sembra essere la sublimazione di questo concetto e amplierà notevolmente l’fps tattico.

Il 13 Ottobre Valorant si prepara per l’Inverno!

Atto 3: nuova mappa, nuovo agente e novità

Su Valorant cala l’Inverno. Con il nuovo atto verrà introdotta la prima mappa innevata. Oggetto di teaser già qualche giorno fa, gli sviluppatori hanno rivelato Icebox: una curiosa mappa che sfoggia freddi scorci ghiacciati.

Icebox: nuova mappa introdotta con l’atto 3

Icebox verrà introdotta con l’inizio del nuovo Atto: il 13 Ottobre. L’introduzione della mappa in modalità competitiva, tuttavia, dovrà aspettare il 27 ottobre.

In questo data avverrà il reset dei rank e verrà inaugurata la nuova stagione competitiva. Assieme ad essa verranno introdotte novità in tal senso:

Matchmaking consentito nell’arco di 3 Tier (prima 6)

Da Immortal le variazioni di grado verranno determinate unicamente dall’esito della partita

Possibilità di scelta del server

Dei cambiamenti volti a migliorare la qualità della vita e rendere la scalata a Radiante appagante e meritocratica.

Il 27 Ottobre vedrà anche l’introduzione di un nuovo agente. Non si sa ancora nulla su di lei (?), se non l’aspetto rivelato da Riot stessa.

Atto 3: nuovo agente

L’immagine non lascia intuire quasi nulla riguardo a poteri o classe d’appartenenza, ma sicuramente nelle prossime settimane non mancheranno leak, dichiarazioni e novità riguardo quest’affascinante guerriera dai capelli rossi (hai mai sentito parlare di Horizon?).

Sulla spalla destra porta un volatile scontornato da un’aura verde. L’animale potrebbe essere legato ad una abilità esplorativa, simile a quanto già visto in Sova. La mano opposta, chiusa a pugno, presenta la medesima aura, come se stesse caricando una manovra offensiva. Questi due indizi portano a pensare alla classe dei demolitori (come Sova e Breach) ma è sicuramente presto per trarre conclusioni così specifiche.

Il 13 Ottobre avverrà anche l’introduzione del nuovo battle-pass: rimane invariata la formula dei 50 tier, a cui verranno abbinati nuovi interessanti oggetti cosmetici. L’unica variazione, a detta degli sviluppatori, sarà nella maggiore velocità con cui le ricompense verranno sbloccate.

Ma le novità non si esauriscono qui: durante tutto l’arco dell’Atto III (2 mesi?) il negozio pullulerà di nuove skin e l’azione diverrà sempre più frenetica, con giocatori di tutto il mondo pronti a darsi battaglia.

L’appuntamento è per il 13 Ottobre: non mancate!

Fonte: Dexerto

