APEX Legends: rivelato prossimo town takeover?

Manca solo una manciata di giorni ad uno degli aggiornamenti più corposi della storia di APEX Legends. Nonostante la nuova mappa sia ancora solamente un miraggio, sembra che gli sviluppatori abbiano già organizzato il prossimo town takeover.

Per chi non lo sapesse, questo evento consiste in una modifica evidente della mappa. In particolare viene posto un nuovo punto di interesse che spesso va a coprire zone in campo aperto o anonime. Più raramente accade che la nuova zona ne vada a sostituire un’altra.

Per quanto riguarda APEX Legends, i town takeover inaugurano zone dedicate alle leggende ed in passato ne abbiamo visti diversi. Il primo fu dedicato ad Octane con il Gauntlet, seguito poi dai Laboratori Singh dedicati a Wraith. Giunti a Confini del Mondo ci fu l’arrivo del Mirage Voyage, ora smantellata, e le prove di Bloodhound. Recentemente è stata introdotta l’antenna di Crypto a King’s Canyon.

Quale sarà il primo town takeover di Olympus?

BREAKING: First look at the Oasis POI and Trident Vehicle on Olympus! #ApexLegends pic.twitter.com/LK5xRv5jRC — Apex Legends News (@TitanfallBlog) October 27, 2020

Olympus: town takeover

Nemmeno il tempo di dare un primo sguardo alla nuova mappa ed ecco che spuntano informazioni sulle prime modifiche. Olympus verrà inaugurata il prossimo 4 Novembre, con l’inizio della stagione 7. Il nuovo scenario sarà un’inedita zona sopraelevata, dotata di veicoli per lo spostamento veloce.

Tutte le informazioni che abbiamo riguardano leak sparsi per il web e tra questi vi è anche uno dedicato al prossimo town takeover. Secondo Biast12, famoso data-miner, Pathfinder sarà protagonista della prima modifica di Olympus. In particolare verrà introdotto uno stadio in suo onore.

A part of Pathfinder's TT, on the other side of the wall is the stadium😈 pic.twitter.com/K1LxpBwSen — Biast12 (Tobias) (@Biast12) October 27, 2020

L’informazione è ovviamente da prendere con le pinze, poichè anche se fossero dati effettivamente presenti nel gioco, non è detto che gli sviluppatori decidano poi effettivamente di introdurli definitivamente (vedi Forge).

Lo stadio dedicato a Pathfinder rimane un’idea congruente se inserita nella logica del suo cimelio e delle sue movenze. Il robot è infatti un appassionato della boxe e non è difficile immaginarlo su un ring a combattere con altri avversari meccanici.

Ma è presto per pensare a town takeover ed eventi. L’appuntamento per ora rimane al 4 Novembre, ad attendere uno degli aggiornamenti più gloriosi della storia di APEX Legends.

Sarà Pathfinder protagonista del prossimo town takeover?

