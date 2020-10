Oltre a contribuire all’entusiasmo generale, il nuovo trailer di APEX Legends ha portato molte nuove informazioni riguardo quella che sarà la stagione 7. Un’analisi trailer contribuirà a fare chiarezza e risolvere alcuni dubbi che potrebbero essere sorti alla visione.

Alcune informazioni sono state già ampiamente discusse, come il nuovo personaggio Horizon e la nuova mappa Olympus. La data di lancio è fissata al 4 Novembre e la modalità classificata si dividerà in due divisioni: una ad Olympus ed una a Confini del Mondo.

Procediamo con l’analisi del trailer e vediamo quali informazioni possono essere carpite.

APEX Legends: analisi trailer stagione 7

Horizon

Horizon si mostra in azione: la scienziata compare al fianco di Mirage e Pathfinder e prende parte a diversi combattimenti. L’azione ci permette di trarre qualche conclusione sulle sue abilità. Come il data-miner Shrugtal aveva anticipato, le sue abilità sembrano essere:

Passiva: atterraggio rapido, senza ripresa della stamina

Tattica: congegno antigravitazionale

Ultimate: buco nero che risucchia nemici (e veicoli?)

Un personaggio che non è facilmente collocabile in una delle 4 classi, ma probabilmente farà parte del gruppo degli assalto.

Trident

Ampio spazio viene dato ai veicoli: i trident. Una novità assoluta del gioco: gli spostamenti potranno essere fatti a bordo di veicoli futuristici. A quanto sembra dal trailer essi potranno trasportare l’intero team che, a bordo, può continuare ad interagire con l’ambiente e soprattutto combattere.

Inoltre Path sembra muoversi molto agevolmente attorno al veicolo, rientrandoci automaticamente con il rampino. Conoscendo come lavora Respawn, probabilmente i Trident verranno implementati perfettamente con l’ambiente con il quale essi potranno interagire.

Il filmato suggerisce che anche alcune armi e leggende verranno modificati in funzione dell’aggiunta dei veicoli: alcune di esse, come il sentinel, potrebbero essere efficaci per distruggerli. Inoltre il drone di Crypto potrebbe avere un qualche effetto su di essi.

Nessuna nuova arma

Le nuove armi vengono spesso anticipate nei trailer. Come era facile immaginare non ci saranno nuove armi in questa settima stagione. In passato gli sviluppatori hanno già comunicato la loro riluttanza nell’introdurre troppo spesso nuove armi che andrebbero a contaminare il loot-pool.

Sentinel e Flatline protagonisti

Le due armi sono al centro del trailer (in cui compaiono distintamente anche Alternator, Volt, L-Star, Havoc). Potrebbero essere oggetto di una rotazione con le armi della capsula. Da tempo si vocifera riguardo uno scambio Kraber/Sentinel e l’analisi trailer potrebbe suggerire che sia giunto il momento.

Inoltre Mirage abusa del colpo singolo del Flatline: tornerà l’hop-up castello?

Analisi trailer Stagione 7: rivelate le abilità di Horizon

Mappa

Il trailer permette solo di intravedere alcune zone di Olympus. La navicella di Mirage, Rampart e Path viene accolta da una torretta laser. Potrebbero dunque essere disseminate delle armi fisse utilizzabili. Ciò porterebbe anche ad alcuni indizi sul buff/rework di Rampart: magari Sheila verrà resa portatile.

Gli spazi ampi della nuova mappa sembrano essere interrotti da buchi: cadere al loro interno significa morte? Sicuramente ci vorrà del tempo per esplorarla in lungo e in largo e con tutta probabilità essa ci rivelerà numerosi segreti.

Confini del Mondo

La partenza del razzo ha causato un’esplosione: ci saranno conseguenze su Confini del mondo? Con l’introduzione della nuova mappa risulta difficile immaginare una modificazione (l’ennesima), ma almeno un minimo lo scenario è ovvio che cambierà. Canyon dei Re passerà in secondo piano, per tornare (probabilmente stravolta) alla ribalta durante le prossime stagioni.

