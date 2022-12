Avatar 3: nuove star nel cast del prossimo capitolo!

Indice dei contenuti Avatar 3: nuovi volti oltre Worthington e Saldaña

Dopo l’uscita del secondo capitolo, Avatar: la via dell’acqua, sono già usciti alcuni nomi riguardo il terzo capitolo della saga di James Cameron. Infatti il regista, oltre ad aver lavorato per anni al progetto, ha già annunciato diverse star del cinema mondiale per i sequel di Avatar del 2009, nonostante moltissimi di questi attori non si sono visti tra i protagonisti del secondo capitolo, ma perché?

Ecco, questo perché i personaggi che andranno ad interpretare faranno man mano parte del viaggio e quindi, parte della famiglia Sully, proprio a partire dal terzo episodio.

Avatar 3: nuovi volti oltre Worthington e Saldaña

I due volti ormai noti all’interno della saga torneranno a rivestire i panni di Jake Sully e Neytiri e con loro torneranno anche Sigourney Weaver, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, i quali interpretano rispettivamente Kiri, Lo’ak e Tuk, ovvero i nuovi membri della famiglia Sully, e ovviamente Jack Champion come Spider. A gran richiesta, non può di certo mancare Stephen Lang come Miles Quaritch, Kate Winslet interprete di Ronal, Cliff Curtis come Tonowari e Bailey Bass nei panni di Reya. Insomma, questi sono i personaggi già incontrati in Avatar: la via dell’acqua tramite il nuovo clan dei Metkayina.

Ma detto questo, passiamo alla notizia vera e propria: Avatar 3 introdurrà tantissimi nuovi personaggi e tra i tanti, un nome che sicuramente farà saltare di gioia i fan de Il Trono di Spade è quello di Oona Chaplin, la quale è stata scelta per interpretare Varang, personaggio che a quanto ne sappiamo apparirà nei prossimi sequel della saga a partire dal terzo capitolo.

Ma non finisce qui perché nel terzo capitolo della saga farà il suo ingresso anche la star di Harry Potter, David Thewlis, che si unirà come un personaggio appartenente al popolo Na’vi, di quale ancora non si sa il nome.

Per finire in grande stile, nel cast ci sarà anche Michelle Yeoh, una grandissima attrice nota per il suo ruolo in Police Story 3, La tigre e il dragone e il recente Everything Everywhere All At Once, la quale nei prossimi film di Avatar interpreterà la scienziata Karina Mogue.

Su Pandora ci sarà anche il grandissimo ingresso di Vin Diesel, ma non è ancora molto chiaro quale sarà il suo ruolo né in quale capitolo apparirà. Intanto la star di Fast and Furious, in una recente intervista, ha confermato di essere stato sul set di Avatar di James Cameron e di avere diverse riprese in programma per uno dei prossimi capitoli in arrivo.