Spider-Man, Tom Holland apre a Miles Morales nel MCU: “Vorrei fare da mentore”

Manca sempre meno a Spider-Man: Brand New Day, ma Tom Holland guarda già al futuro dell’universo Marvel e immagina nuovi volti pronti a raccogliere l’eredità di Spider-Man.
L’attore britannico, che tornerà nei panni di Peter Parker nel prossimo film sull'Uomo Ragno, ha dichiarato di voler vedere personaggi come Miles Morales o Spider-Gwen entrare presto nel Marvel Cinematic Universe.
Spider-Man: l'introduzione di Miles Morales nel MCU è più vicina?
Durante un’intervista rilasciata a Empire Magazine, Holland ha spiegato che gli piacerebbe accompagnare la nuova generazione di eroi, proprio come Robert Downey Jr.
fece con lui agli inizi della sua avventura nel MCU. Secondo l’attore, Peter Parker potrebbe assumere un ruolo da mentore per nuovi protagonisti legati al mondo di Spider-Man.
Holland ha affermato che sarebbe felice di contribuire all’introduzione di personaggi come Miles Morales, Spider-Gwen o una delle varie Spider-Women, aiutando così Marvel a costruire il prossimo capitolo della saga.
L’attore ha anche aggiunto che, se riuscisse a fare per altri giovani eroi ciò che Downey Jr. ha fatto per lui, potrebbe considerare completa la propria esperienza nel franchise.
Al momento, però, Marvel Studios non ha accennato nulla riguardante progetti cinematografici in live-action con Miles Morales o Spider-Gwen. Chissà se l'anno prossimo, con l'uscita del film animato Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, potremo fare qualche passo in più verso quella direzione.
Vi ricordiamo, nel frattempo, che Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale italiane il 29 luglio.
Fonte: www.yahoo.com