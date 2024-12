BAFTA 2024: finalmente annunciate le candidature

Ci stiamo avvicinando sempre più in fretta alla fine di questo 2024 e la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha recentemente annunciato la lista dei giochi candidati ai BAFTA Game Awards di quest'anno. Scopriamo quali sono!

I BAFTA Games Awards 2024 celebrando le massime espressioni creative ed innovative dell’industria videoludica fin dalla prima edizione nel 2004. La British Academy of Film and Television Arts ha finalmentd ufficializzato le nomination per questa edizione, in cui una giuria composta da oltre 1.300 esperti ha selezionato una rosa di titoli di grande qualità, che spaziano da blockbuster AAA alle perle più rare della scena indie. Similmente a quamto vedremo nei The Game Awards, le categorie in competizione sono numerose e coprono ogni aspetto della produzione videoludica, dalla narrativa al design, grafica e colonne sonore.

Helldivers 2 BAFTA 2024

Qui di seguito potrete trovare alcune delle categorie principali per cui gareggiano i migliori giochi dell’ultimo anno per i BAFTA 2024:

Best Game

• Animal Well

• Astro Bot

• Balatro

• Black Myth: Wukong

• Call of Duty: Black Ops 6

• Helldivers 2

• The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

• Metaphor: ReFantazio

• Thank Goodness You’re Here!

• Warhammer 40,000: Space Marine 2

Best Game Design

• Animal Well

• Astro Bot

• Balatro

• Helldivers 2

• The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

• Metaphor: ReFantazio

• Pacific Drive

• Tactical Breach Wizards

• UFO 50

• Warhammer 40,000: Space Marine 2

Best Narrative

• Black Myth: Wukong

• Call of Duty: Black Ops 6

• Dragon Age: The Veilguard

• Final Fantasy VII Rebirth

• Helldivers 2

• Life is Strange: Double Exposure

• Metaphor: ReFantazio

• Pacific Drive

• Senua’s Saga: Hellblade II

• Still Wakes the Deep

Technical Achievement

• Astro Bot

• Batman: Arkham Shadow

• Black Myth: Wukong

• Call of Duty: Black Ops 6

• Final Fantasy VII Rebirth

• Helldivers 2

• Senua’s Saga: Hellblade II

• Silet Hill 2

• Tiny Glade

• Warhammer 40,000: Space Marine