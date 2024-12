The Game Awards 2024: una notte ricca di annunci

Le lancette dell'orologio parlano chiaro: la notte più attesa dell'anno per gli appassionati di videogiochi è ormai alle porte. I The Game Awards 2024 si preparano a offrire una serata indimenticabile, carica di tensione, entusiasmo e promesse di rivelazioni straordinarie. L’atmosfera è elettrica, e il panorama videoludico non smette di alimentare l’hype, con indiscrezioni che iniziano a trapelare proprio nelle ore che precedono l’evento.

Tra le voci più autorevoli del settore spicca quella di Jason Schreier, celebre giornalista ed insider nel settore, il quale durante un recente podcast ha anticipato l’arrivo di due importanti annunci definiti "bombe". I dettagli restano ancora adesso avvolti nel mistero, ma Schreier ha suggerito che i progetti rivelati avranno una finestra di lancio prevista non prima del 2026. Questo elemento aggiunge ulteriore curiosità e aspettativa, poiché gli sviluppatori sembrano intenzionati a mostrare una visione di lungo termine per il futuro del gaming.

Logo dei The Game Awards 2024 su uno sfondo blu e oro, evento annuale di premiazione videogiochi.

L'unico indizio fornito dall'insider è la finestra di lancio dei progetti che verranno proposti, dal momento che si parla almeno del 2026. A prescindere da questi reveal, sappiamo però che tra i giochi presentati durante lo show di Geoff Keighley ci saranno Borderlands 4, il nuovo Mafia e il prossimo gioco di Josef Fares, papà di a Way Out e It Takes Two.

The Game Awards 2024: quanto durerà l'evento?

I The Game Awards 2024 ci terranno compagnia per oltre 3 ore nella notte italiana di venerdì 13 dicembre, precisamente dall'1:30, orario d'inizio del pre-show, fino alle 5 del mattino. Dopo una prima mezz'ora di introduzione, lo show inizierà ad ingranare dalle ore 2 del mattino.