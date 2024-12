The Game Awards: le sorprese The Witcher e Elden Ring

A sorpresa, nell'arco della cerimonia dei The Game Awards 2024, sono state rilasciati i trailer di due giochi che sicuramente avranno sorpreso i fan.

Con una mossa totalmente a sorpresa, CD Projekt RED ha presentato il primo trailer dell'attesissimo The Witcher 4 in occasione dei The Game Awards di questa sera. Il filmato rivela che Ciri sarà la protagonista della nuova avventura della saga, confermando dunque tutte le indiscrezioni emerse nei mesi scorsi.