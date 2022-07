La settimana scorsa hanno fatto il loro avvento sul web nuove incredibili novità riguardo Marvel’s Midnight Suns. Nel gioco ha fatto la sua comparsa il supereroe più ironico di tutto l’universo Marvel, Spiderman, in un nuovissimo costume e pronto a gettarsi nella mischia.

Inizialmente annunciato nell’agosto del 2021, Midnight Sun ha posto i supereroi del mondo Marvel davanti ad una nuova calamità, Lilith, la madre dei demoni, la quale ha posto sotto il suo controllo temibili creature. Tra le sue fila, anche Venom ed Hulk, in nuove forme demoniache e spieate.

Il gioco, sviluppato da Firaxis Games è un tactical strategy RPG basato su un sistema a turni e sull’utilizzo di carte, nel quale vestirete i panni di The Hunter, protagonista che i giocatori potranno customizzare a loro piacimento, e con il quale potrete relazionarvi con gli eroi del mondo Marvel.

Nel nuovo trailer apparso nei giorni precedenti, Spiderman si mostra come un personaggio che fa largo utilizzo dell’ambiente circostante per affrontiare i suoi nemici, balzando repentinamente alle loro spalle e scagliandosi contro di loro con calci devastanti. Negli scorsi trailer abbiamo avuto modo di osservare quello che è l’Heroism, un parametro alla base del gioco e con il quale i personaggi potranno sbloccare le loro abilità. In questo caso, l’Heroism di Spiderman permetterà a Spidey di scagliare imponenti colpi ambientali, ma non è tutto.

Spiderman possiede una carta che gli permetterà di sferrare le sue prossime due mosse senza dover utilizzare alcun Heroism, inoltre la sua abilità passiva permetterà al super eroe di riottenere indietro l’Heroism speso per un attacco ambientale, con una probabilità del 15%. Spidey ha anche la capacità di posizionarsi in zone del campo di battaglia inaccessibili ai suoi colleghi eroi.

Marvel’s Midnight Suns verrà rilasciato il 7 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, e PC.