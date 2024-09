Bridgerton 4: al via le riprese, nel cast anche Katie Leung (Cho Chang)

Nelle ultime settimane sono tante le novità che Netflix ha pian piano deciso di rivelare per quanto riguarda la prossima stagione di Bridgerton. La piattaforma aveva già annunciato il protagonista di Bridgerton 4, ovvero Benedict, tramite un reel qualche mese fa. Questo annuncio non ha stupito eccessivamente i fan dato il finale abbastanza chiaro della stagione precedente. Infatti nell'ultima puntata della stagione 3 Benedict ed Eloise parlano del ballo in maschera che verrà organizzato proprio da Violet Bridgerton, che sappiamo essere al centro della storia d'amore tra Benedict e Sophie.

Bridgerton 4: chi è Sophie?

L'interesse sentimentale di Benedict come già detto sarà una ragazza di nome Sophie Beckett. Per evitare che le informazioni sulla nuova stagione fossero rivelate da fonti esterne Netflix sta man mano annunciando gli attori che interpreteranno i protagonisti di questo nuovo capitolo. Yerin Ha interpeterà Sophie Baek. Infatti il cognome della protagonista è stato modificato da Beckett a Baek, probabilmente per andare incontro alla provenienza geografica che daranno al personaggio, come è successo precedentemente con Kate.

Le altre attrici di Bridgerton 4

Sono state poi annunciate altre tre attrici. La prima è Katie Leung, già nota al grande pubblico per avere interpretato Cho Chang nella saga di Harry Potter, a partire dal quarto capitolo. Cho infatti è stata la prima cotta di Harry Potter, che però proprio nel Calice di fuoco vedremo al fianco di Cedrec Diggory. Successivamente Harry e Cho riusciranno a stare insieme nell'Ordine della fenice, anche se per poco tempo, prima che il ragazzo arrivi al suo matrimonio con Ginny.

L'attrice interpreterà Lady Araminta Gun, descritta come una Lady sposata e diventata vedova ben due volte. Con lei ci saranno altri due nuovi ingressi, la giovane Michelle Mao, che interpreterà Rosamund Li e infine sua sorella Posy Li interpretata da Isabella Wei.

Netflix ha da pochi giorni annunciato l'inizio delle riprese e perciò non ci resta che aspettare qualche altra anticipazione perché prima di avere la nuova stagione in piattaforma, secondo quanto dichiarato in precedenza, si dovrà aspettare il 2026.

