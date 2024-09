Da Tony Effe a Raoul Bova: gli italiani in Emily in Paris 4

La quarta stagione di Emily in Paris è stata parzialmente ambientata in Italia, conseguentemente il cast si è dovuto allargare e aggiungere degli uomini italiani agli interessi sentimentali di Emily, ma anche di Sylvie. Andiamo a vedere quali sono i personaggi e soprattutto chi sono i loro interpreti.

Marcello: Eugenio Franceschini

Se Emily da Parigi sbarca a Roma è proprio grazie a lui, Marcello Muratori. Marcello è un ragazzo romano estremamente benestante, la sua famiglia possiede infatti un'azienda che produce capi in cashmere. I due si sono conosciuti a Megève, dove Emily era stata abbandonata da Gabriel su una montagna, nonostante le sue scarse capacita sulle piste da sci. Dopo essere caduta e avere perso il cellulare sotto la neve, Emily decide di non sprecare ulteriori energie e aspettare che qualcuno arrivi a salvarla. Quel qualcuno sarà proprio Marcello, che aiuterà la ragazza a rialzarsi e la porterà a valle sana e salva.

Questo primo incontro però non porterà a nulla nell'immediato, ma destino vuole che i due si rincontrino a Parigi. Da lì nasce l'interesse sentimentale che cresce tra una passeggiata e l'altra, fino a portare la ragazza a fare le valigie e partire per Roma in questo Emily in Paris 4.

Nessun dato immagine fornito.

A interpretare Marcello Muratori troviamo l'attore classe 1991 Eugenio Franceschini. Nato a Verona, l'attore si avvicina al mondo della recitazione da bambino essendo figlio d'arte. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando nella compagnia teatrale dei genitori fino al compimento dei 18 anni, mentre prosegue poi gli studi presso i CSC di Roma. L'abbiamo visto in diversi film, ma anche sul piccolo schermo.

Raoul Bova e Tony Effe in Emily in Paris

L'attore Raoul Bova era stato annunciato nel cast di Emily in Paris già diversi mesi prima dell'uscita. Il suo personaggio si chiama Giancarlo, un regista Romano attraente e di successo. Giancarlo ha dei trascorsi con Sylvie, che del resto parla perfettamente italiano e a Roma ha vissuto diverso tempo. Entra in gioco proprio a causa di questo suo rapporto con Sylvie che evidentemente nonostante il tempo trascorso riserva sempre una parte del suo cuore per il regista.

Per quanto riguarda Tony Effe, la sua importanza in questa serie è dubbia. Netflix ha infatti postato un video nel quale il rapper sembrerebbe essere il nuovo vicino italiano di Emily, lasciando il pubblico senza parole. Questo ha fatto subito pensare a un possibile cameo del rapper nella serie televisiva. In verità però, la scena del video non è presente in nessuno degli episodi. I numerosi commenti sotto il post e i tantissimi video dei fan incuriositi hanno avuto però una risposta. Il rapper non è infatti presente negli episodi, ma, quello del video, "resta il cameo che -secondo Netflix- avremmo sempre voluto"

Caricamento commenti...