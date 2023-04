Harry potter: è ufficiale, in arrivo la serie tv su hbo max

La notizia che circolava da giorni ora è ufficiale, poche ore fa Warner Bros. ha annunciato l’arrivo di una serie tv basata sui romanzi di Harry Potter con J.K. Rowling nel ruolo di produttore esecutivo.

Lo show sarà disponibile in streaming su HBO Max, come annunciato dalla celebre piattaforma tramite una clip postata sui suoi canali ufficiali.

Il “trailer” in questione dura pochi secondi e possiamo vedere la scuola di Hogwarts sullo sfondo e il logo della nuova piattaforma MAX, che unisce HBO MAX e Discovery+.

La serie tv HBO sarà un adattamento fedele dei libri con un cast, per ovvie ragioni, completamente rinnovato.

Al momento non è ancora trapelata nessuna notizia o rumor riguardo agli attori coinvolti, quello che sappiamo per adesso è che si tratterà di un progetto televisivo decennale che ripercorrerà interamente la storia del famoso maghetto, destinato ad andare avanti almeno per sette stagioni, una per ogni romanzo.

J.K. Rowling, che ha dato vita con i suoi romanzi ad Harry Potter, al mondo magico che lo circonda e che sarà produttrice esecutiva dello show, si è espressa così in merito al nuovo progetto: “L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire.“