Call of Duty: Black Ops 6, Le migliori combo di Perk e Wildcards

Nel mondo del multiplayer di Black Ops 6, la scelta dei perk giusti può fare la differenza tra il successo e la sconfitta in battaglia. Con il ritorno di molte meccaniche classiche e l'introduzione di nuove opzioni, i giocatori devono considerare attentamente come bilanciare il proprio equipaggiamento per massimizzare le proprie abilità e adattarsi agli scenari di gioco sempre mutevoli. Sia che tu preferisca uno stile di gioco aggressivo, basato sulla velocità e sul movimento costante, oppure un approccio più tattico e furtivo, ci sono perk ideali per ogni strategia.

Che tu sia un veterano esperto o un nuovo giocatore alla ricerca della configurazione perfetta, questa guida ti offrirà informazioni dettagliate su come trarre il massimo vantaggio dai perk di Black Ops 6, garantendoti un vantaggio competitivo nelle battaglie più frenetiche e tattiche del gioco.

I Perk sono suddivisi in tre categorie principali: Enforcer (rosso), Recon (blu) e Strategist (verde). Ogni categoria offre bonus unici e vantaggi che possono essere combinati per creare un loadout su misura per ogni esigenza. Equipaggiare tre vantaggi della stessa categoria sblocca un bonus aggiuntivo, aggiungendo un ulteriore strato di profondità alla personalizzazione. Questo non sarà sempre il percorso migliore, ma una combinazione che funziona bene e offre vantaggi utili con un bonus aggiuntivo è equipaggiare Destrezza, Assassino e Doppio Tempo per uno stile di gioco aggressivo. Questo ti fa guadagnare il bonus Enforcer, che concede un potenziamento temporaneo alla velocità di movimento e al tasso di rigenerazione della salute.

I Perk di Black Ops 6

Slot 1

Destrezza : Riduce il movimento dell'arma durante salti, scivolate e tuffi. Riduce i danni da caduta.

Questo è un vantaggio che potresti aver trascurato negli ultimi anni, ma è una scelta eccellente per Black Ops 6. Questo perk è ideale se hai intenzione di sfruttare al massimo l’omnimovimento del gioco. I suoi benefici aiutano a mantenere un maggiore controllo durante i combattimenti mentre scivoli, ti tuffi o salti.

Fantasma : Invisibile al Pulse Scout nemico e all'UAV mentre ti muovi, piazzi o disinneschi bombe, o controlli serie di punteggi.

È un ottimo vantaggio per restare fuori dal radar se vuoi fare giocate furtive. È anche una scelta perfetta per chi usa classi da cecchino.

Ninja: Muoviti più silenziosamente.

Come Fantasma, questo vantaggio può essere usato per azioni furtive. È anche una delle migliori scelte per le modalità senza respawn, come Cerca e Distruggi.

Slot 2

Mani Veloci : Cambia arma più rapidamente ed estendi la durata delle granate quando le lanci indietro.

Movimento e velocità sono fondamentali in un gioco veloce come Black Ops 6. La possibilità di cambiare arma più velocemente può salvarti la vita quando il caricatore principale si esaurisce.

Assassino : I nemici in serie di uccisioni ricevono un indicatore unico sulla minimappa e rilasciano pacchetti ricompensa quando vengono uccisi. Raccogliere i pacchetti offre punti extra.

Dispatcher: Riduce il costo in punti per le serie non letali. Si accumula con Budget.

Sebbene Mani Veloci e Assassino siano scelte più popolari per i giocatori aggressivi, Dispatcher è perfetto se preferisci un ruolo di supporto. È anche utile per salire di livello più velocemente, poiché otterrai UAV e altre serie di supporto più rapidamente, ottenendo così più opportunità di punteggio.

Slot Perk 3

Doppio Tempo : Aumenta notevolmente la durata dello scatto tattico.

Questo sarà un vantaggio popolare per gli stili di gioco aggressivi. È il perk da scegliere se sei un giocatore che corre a catturare i punti strategici o se adotti uno stile di gioco "mordi e fuggi".

Budget : Inizia ogni vita con +150 punti verso le serie di punteggio.

Questo è un ottimo vantaggio da abbinare a Dispatcher , poiché si accumulano. È un'ottima scelta per ottenere le tue serie di supporto ancora più velocemente, dandoti più opportunità di guadagnare XP e salire di livello rapidamente.

Sangue Freddo: È sempre utile avere un equipaggiamento con questa opzione etichettato per salvarti in caso di partite in cui i nemici usano serie letali in modo massiccio.

Wildcards

Black Ops 6 riporta il sistema Wildcard di Treyarch. Ogni equipaggiamento può essere dotato di un Wildcard per personalizzare ulteriormente il proprio loadout in base allo stile di gioco preferito. Ecco alcune opzioni consigliate: