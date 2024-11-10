Sparedevil, Recensione: reinventare il bowling

Sparedevil è un nuovo sparatutto in prima persona indie sviluppato e rilasciato in accesso anticipato da Sludge Pipe Games LTD.

Sparedevil propone una bizzarra fusione tra il bowling e i boomer shooter, in cui i lanci pianificati con cura vengono sostituiti da un frenetico massacro di birilli, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile alla loro furia vendicativa.

Grafica

Lo stile grafico adottato ricorda molto i titoli dei primi anni 2000; tra texture leggere, il menù principale integrato nello schermo di un cabinato arcade, e il raggiungimento del punteggio più alto possibile come obiettivo principale, si crea un'ambientazione tipica dei titoli di una volta, molto ricercata dai giocatori nostalgici, adottando al tempo stesso dei controlli più moderni.

Modalità di gioco

Una volta avviato il gioco, Sparedevil propone due modalità di gioco:

Standard, una modalità arcade in cui l'obiettivo è di ottenere il punteggio più alto possibile. Se si viene colpiti 3 volte, o si finisce nella lava, la partita termina.

Time Attack, una modalità pressoché identica alla Standard, fornendo però un tempo limitato per ottenere il punteggio più alto possibile.

Arsenale

All'inizio di ogni partita, Sparedevil fornisce al giocatore una palla da bowling, con cui si possono effettuare attacchi normali, e caricati. L'attacco normale è utile per gli scontri corpo a corpo, ma ha un'utilità nettamente inferiore rispetto all'attacco caricato, il quale lancia la palla nella direzione in cui si sta guardando, generando una quantità di punti nettamente superiore.

Guadagnando punti si sbloccano fino a 4 armi speciali:

Strike laser, una pistola laser che abbatte istantaneamente ogni birillo nella linea di tiro dell'arma

Rewinder 9000, un lanciatore di dischi che eredita le stesse proprietà dell'attacco caricato, senza il bisogno di caricare il colpo.

Pincinerator, un bastone magico che spara palle di fuoco esplosive. Al contatto con una superficie, crea una zona circolare che brucia ogni birillo che vi finisce dentro.

Big Up Drink, una lattina che trasforma il giocatore in una palla da bowling enorme, in cui è temporaneamente invincibile. La durata dell'effetto si basa sul numero di munizioni utilizzabili al momento dell'attivazione

Tutte le armi condividono le stesse munizioni, che si ottengono effettuando degli strike. Inoltre, l'ordine di sblocco delle armi speciali è sempre lo stesso, data la loro efficacia e utilità.

Nemici

All'inizio di ogni partita, i primi birilli che iniziano ad attaccare il giocare sono i 10 birilli tradizionali che si muovono in sincronia. Con il passare del tempo, Sparedevil introduce birilli composti da gettoni d'oro, birilli giganti, missili a ricerca a forma di birillo, birilli dotati di scudo, ufo, e molto altro, rendendo l'arena sempre più caotica e il combattimento sempre più frenetico.

Combattimento aereo

In un'arena ricolma di birilli, una delle strategie più accattivanti consiste nel saltarci sopra per schivare i loro attacchi ed evitare di essere circondati. E da qui, purtroppo, si rivela un aspetto frustrante del gioco: se effettuato in aria, l'attacco caricato spedisce la palla verso il basso, a prescindere della direzione in cui si guarda. Un attacco aereo offre comunque un vantaggioso salto in aria, ma può comunque trarre in inganno i giocatori che non si aspettano questo dettaglio.

Conclusione

Nel complesso, Sparedevil offre un'esperienza di gioco piacevole e divertente che si avvale della sua natura semplice e facile da comprendere. Tuttavia, pur apprezzando la sua semplicità, bisogna notare che il gioco può risultare ripetitivo se giocato per periodi prolungati. Ciò significa che, sebbene possa essere un ottimo modo per trascorrere del tempo libero, non è il gioco più vario per coloro che cercano un titolo interessante.