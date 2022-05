Call of Duty MW2: leakata la data d’uscita

Secondo una dichiarazione rilasciata da un insider attendibile, sembra proprio che Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà ben 2 differenti trailer.

Stando ai leak, sembra proprio che il trailer di lancio verrà rilasciato molto presto. Ma andiamo con ordine.

Il teaser ufficiale rilasciato da Infinity Ward che ha rivelato il logo di Call of Duty Modern Warfare 2, ha creato grande scompiglio sul web, facendo gioire tutti i fan della saga che non vedono l’ora di avere nuove informazioni sul nuovo reboot della serie. Informazioni che, stando alle parole di RalphValves, un insider abbastanza conosciuto di Call of Duty, non tarderanno ad arrivare.

Secondo le sue parole infatti Infinity Ward potrebbe rilasciare il nuovo teaser di Call of Duty Modern Warfare 2 il 2 Giugno, per poi rilasciare il trailer di lancio ufficiale l’8 Giugno. Il video potrebbe mostrare alcuni spezzoni del multiplayer, del nuovo motore grafico e delle novità del nuovo gioco della saga di CoD. Il trailer definitivo potrebbe dunque debuttare il 9 Giugno, proprio in occasione della Summer Game Fest.

Non ci resta dunque che attendere che Infinity Ward rilasci ufficialmente nuove informazioni riguardo il nuovo capitolo della saga di Call of Duty, nella speranza che il nuovo titolo possa risultare godibile sia per nostalgici che i neofiti della saga.