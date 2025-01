C’era una volta in America torna al cinema: ecco quando vederlo

Questo Ottobre si prospetta un mese ricco di novità per gli appassionati di cinema, ma una sorpresa attesissima si aggiunge alla lista: il ritorno sul grande schermo di uno dei capolavori della storia del cinema, C'era una volta in America, diretto da Sergio Leone. A 40 anni dalla sua prima uscita nelle sale italiane, avvenuta il 28 settembre 1984, il film tornerà nelle sale come evento speciale dal 28 al 30 ottobre. Questo ritorno sarà particolarmente memorabile grazie alla nuova versione restaurata in 4K, proposta da Lucky Red e Leone Film Group.

C'era una volta in America: un capolavoro senza tempo

C'era una volta in America è un film iconico, amato e riconosciuto per la sua complessità narrativa e l’impatto visivo. Ambientato tra gli anni '20 e '60, il film segue la vita di David "Noodles" Aaronson (interpretato da Robert De Niro) e dei suoi amici, dalla giovinezza nella New York degli anni '20 fino alla loro ascesa nel mondo del crimine organizzato. La pellicola è tratta dal romanzo autobiografico Mano armata (1952) di Harry Grey, e racconta una storia di amicizia, tradimento e corruzione che attraversa decenni di storia americana. Ad arricchire il cast troviamo anche attori di spicco come James Woods ed Elizabeth McGovern.

Questo capolavoro rappresenta il terzo e ultimo capitolo della cosiddetta "Trilogia del Tempo" di Sergio Leone, preceduto da C'era una volta il West (1968) e Giù la testa (1971). Se il primo si concentrava sul declino del selvaggio West e il secondo trattava la rivoluzione messicana, C'era una volta in America è un viaggio nelle vite dei gangster e nella trasformazione della società americana. La trilogia, pur affrontando temi molto diversi, è un racconto epico del cambiamento e del passare del tempo.

Una scena dal film, C'era una volta in America

Nonostante il suo status attuale di pietra miliare del cinema, C'era una volta in America ebbe un'accoglienza controversa al momento della sua uscita. Fu presentato fuori concorso al 37º Festival di Cannes e, sorprendentemente, non vinse alcun premio significativo. Tuttavia, col passare degli anni, la sua importanza e il suo valore artistico sono stati largamente rivalutati. Oggi è considerato uno dei film più belli e ambiziosi mai realizzati, un vero capolavoro della cinematografia mondiale.

C'era una volta in America torna in sala per un'occasione unica