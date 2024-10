The Downfall of Diddy, dove vedere il documentario sul caso?

La vicenda dell'arresto e delle numerose accuse contro il rapper e produttore Sean John Combs, noto come Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, ha attirato grande attenzione mediatica. Combs è attualmente detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dal 16 settembre 2024, pur dichiarandosi innocente. Le accuse contro di lui includono associazione a delinquere, traffico sessuale, racket e possesso illegale di armi.

Di recente, sono emerse altre 120 accuse di abusi, che coinvolgono 60 uomini e 60 donne, tra cui 25 minorenni all'epoca dei presunti fatti. Parallelamente, stanno uscendo documentari che cercano di ricostruire la vicenda. Oltre quello Netflix, fresco di annuncio e prodotto da 50 Cent, un altro prodotto sta facendo rumore negli ultimi giorni: un documentario prodotto da TMZ e disponibile sulla piattaforma streaming Tubi negli Stati Uniti, che esplora nel dettaglio l'evoluzione delle accuse. Intitolato TMZ Presents: The Downfall of Diddy: The Indictment, il film include immagini degli arresti e delle perquisizioni nelle case del rapper, cercando di spiegare i retroscena che hanno portato alle accuse dopo 16 anni di silenzio.

P. Diddy in una scena dal documentario The Downfall of Diddy: The Indictment

The Downfall of Diddy: The Indictment, dove guardare il documentario?

Nonostante The Downfall of Diddy: The Indictment stia andando molto virale nelle ultime ore, il documentario di TMZ non è disponibile ufficialmente in Italia. Allo stesso tempo, proprio la sua notorietà potrebbe portare ad una futura distribuzione anche nel nostro Paese, ma questo è tutto da vedere e non c'è nessuna certezza al riguardo.

Quello che possiamo dirvi, però, è che il documentario è disponibile sulla piattaforma statunitense Tubi, un servizio di streaming gratuito di proprietà di Fox Corporation. Il servizio è stato lanciato per la prima volta nell'aprile 2014 e ha sede a Los Angeles, in California.

Per potere accedere ai contenuti del web americano direttamente da casa potete utilizzare una VPN come NordVPN. Il procedimento è molto semplice: dopo aver sottoscritto un abbonamento (seguendo questo link potete ottenere uno sconto speciale), installato il programma e aver effettuato il login, vedrete nella schermata principale una mappa con diversi server disponibili, tra cui quelli dedicati agli Stati Uniti.

The Downfall of Diddy: The Indictment non è il solo documentario su Diddy e presto ne avremo uno firmato Netflix, prodotto da niente di meno che 50 Cent, il quale sembra essere a conoscenza di molti fatti sul caso. Al momento non abbiamo ancora una data di uscita, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno notizie ufficiali dalla piattaforma.

