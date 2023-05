Synology ds423+, recensione – il nas per tutti

State cercando di mettere ordine tra mille chiavette USB e hard disk esterni? Avete bisogno di rintracciare un file senza sapere dove l’avete salvato? Allora il NAS Synology DS423+ è la soluzione ideale.

Cosa è un NAS? Si tratta di un dispositivo di archiviazione connesso a una rete, come una connessione Wi-Fi o cablata, utilizzato per memorizzare e condividere i dati con altri dispositivi come computer o smartphone. In altre parole, un NAS assomiglia a un cloud privato, ma al sicuro all’interno delle mura domestiche o dell’ufficio.

All’interno del NAS ci sono componenti speciali e un sistema operativo che permette di svolgere attività specifiche. I NAS sono in grado di archiviare e condividere dati in modo efficiente, ma possono anche fare molto altro. In questa recensione andremo a vedere nel dettaglio il Synology DS423+, un dispositivo versatile, adatto sia per ambienti domestici che per quelli professionali.

Recensione Synology DS423+

La confezione

Quando si tratta di presentazione al dettaglio, Synology è la vincitrice. L’etichetta e l’adesivo con l’ID del modello sono ovvi, ma ci sono anche molti dettagli specifici stampati sulla scatola che la distinguono dalla folla di altri prodotti IT. Synology è sempre stata consapevole del potere del marchio con maniglie in rilievo, terminologia chiara sulla soluzione e un packaging di qualità.

All’interno della confezione, l’unità NAS è avvolta da un telo protettivo e separata dal resto degli accessori. Oltre all’unità, ci sono un alimentatore da 90 W, viti e cavi Ethernet, chiavi per gli alloggiamenti di archiviazione, documento di configurazione iniziale e informazioni sulla garanzia. Tuttavia, come sempre, manca il dissipatore di calore per gli alloggiamenti SSD M.2 NVMe, sebbene Synology dia loro un’alta importanza per la cache.

L’alimentatore esterno è marchiato Synology, sempre un bel tocco, e anche se c’è un contingente di utenti che preferisce un alimentatore interno (meno confusione, più ordinato), io preferirò sempre un alimentatore esterno, poiché è estremamente più facile da sostituire, riduce le dimensioni dello chassis del NAS stesso e mantiene anche quelle temperature interne un po’ più basse. Fortunatamente questo NAS è un modello a così basso impatto in termini di consumo energetico che è del tutto possibile un modesto power brick esterno.

Il kit di vendita al dettaglio per Synology DS423+ NAS è abbastanza standard nei contenuti, ma è comunque un pacchetto molto brandizzato, completamente in linea con quello che ci saremmo aspettati da questa azienda, da sempre molto attenta al marchio! Parliamo adesso del design del DS423+.

Il design

L’involucro della Diskstation DS423+ di Synology è esattamente come ci si aspetta, progettato con un design estetico e un funzionamento di sistema efficiente. Il telaio ha una struttura esterna in plastica opaca nera che contiene una struttura più piccola in alluminio, che risulta piuttosto silenziosa quando è in funzione. Il design mira a ridurre al minimo l’interazione diretta con il dispositivo, optando per un’interattività basata su rete/internet. Il pannello frontale è privo di display LCD, al contrario si preferiscono indicatori LED.

Gli alloggiamenti principali occupano la maggior parte del pannello frontale, che ha un rivestimento di ventilazione intorno per permettere un flusso d’aria passivo. La DS423+ Diskstation è progettata per essere un dispositivo affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui la ventilazione e la distribuzione dei componenti sono state strutturate con cura.

Il design del telaio di questo sistema si concentra sulla circolazione d’aria passiva, con pressoché ogni lato del case fornito di un tipo di ventilazione. Il logo Synology è lui stesso dotato di un’apertura per la ventilazione, a causa dell’utilizzo 24×7 di questo sistema. Le ventole posteriori hanno la funzione di spingere l’aria nel modo più efficiente possibile attraverso il sistema e sopra. La serie Diskstation ha sempre saputo fare un lavoro eccellente, unendo un design moderno con una buona gestione della temperatura. Il DS423+ non è da meno.

I LED sulla parte anteriore del sistema sono dotati del consueto sistema a tre colori che indica la condizione dell’unità e lo stato del sistema: la rete non è presente, ma le porte RJ45/Ethernet posteriori ospitano i soliti LED di connettività. Puoi regolare la luminosità dei led, oppure disattivarli completamente. Anche se non godono di tutte le informazioni di un pannello LCD (indirizzi IP, temperatura del sistema, descrizione degli avvisi), sono comunque un indicatore iniziale dell’attività del sistema. Si tratta di una funzione utile e pratica che assicura una rapida comprensione dello stato del dispositivo.

Il NAS DS423+ ha quattro alloggiamenti di archiviazione principali, che sono interfacce SATA e possono ospitare dischi rigidi da 2,5″ o 3,5″. Synology aveva una politica piuttosto rigida sulla compatibilità HDD/SSD prima del DSM 7.1, ma ha ammorbidito la sua posizione in seguito ai feedback negativi.

I quattro slot offrono un’ampia gamma di configurazioni RAID tra cui RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 6. Il sistema supporta inoltre Hybrid RAID (SHR) di Synology, che può essere utilizzato per mescolare diversi tipi di unità. SHR è una buona soluzione se desideri aggiungere unità più grandi o più recenti a un RAID esistente. Tuttavia, le prestazioni con SHR sono leggermente inferiori rispetto a RAID 5.

I vassoi stessi sono realizzati in plastica click-n-load con un meccanismo di bloccaggio. Non è molto resistente come una barriera di sicurezza ma può prevenire la rimozione accidentale. I vassoi presentano dei fori per fissarli ai supporti da 2,5 pollici con viti, mentre i supporti da 3,5 pollici possono essere installati in pochi secondi con l’aiuto di apposite clip. La plastica è molto robusta e non c’è da preoccuparsi di eventuali surriscaldamenti o crepe. Inoltre, questi vassoi riducono il livello di rumore prodotto dai dispositivi, sebbene per i disco rigidi più grandi di 10 TB il rumore sia inevitabile.

La parte anteriore del NAS DS423+ è dotata di una porta USB, che può essere utilizzata per collegare un’unità esterna in entrambe le direzioni: dall’unità al NAS e viceversa. Non è presente un pulsante di copia montato sulla parte frontale, ma DSM fornisce uno strumento di copia USB che consente all’unità di lanciare automaticamente un’operazione preimpostata, quando è connessa. Tale strumento è anche ricco di opzioni di configurazione: directory preimpostate, età dei file, esclusioni, pianificazioni, controllo delle versioni, ecc.

La base del NAS DS423+ mostra due slot SSD NVMe 2280 m.2, ciascuno con un pannello superiore ventilato. Può contenere un’unità SSD PCIe Gen 2 in ognuno di essi, che possono essere parzialmente o completamente popolati, al fine di sfruttare la cache SSD nella memoria del Synology. La cache può essere utilizzata sia per la lettura che per la scrittura. Nel caso della lettura, i dati più utilizzati vengono copiati nell’SSD più veloce, in modo da garantire un recupero più rapido. Mentre la scrittura consiste nel caricamento dei dati sull’SSD prima di spostarli nell’array RAID HDD più lento.

I dispositivi di archiviazione SSD possono essere impiegati sia come memoria cache che come pool di archiviazione indipendenti, una funzione che sta gradualmente diventando sempre più popolare sui sistemi NAS Synology. Non è tuttavia possibile attualmente inizializzare il DS423+ e DSM in modo che si eseguano direttamente da queste unità più rapide. C’è comunque la possibilità di installare singole app su un pool di archiviazione NVMe SSD dopo l’inizializzazione. Inoltre, si può anche scegliere di andare fuori dai binari e utilizzare un alloggiamento come memoria cache di lettura e l’altro come pool di archiviazione.

Si può quindi contare su 6 alloggiamenti di archiviazione in totale, anche se lo spazio è piuttosto limitato. Si consiglia inoltre di utilizzare dissipatori di calore per le unità in questi alloggiamenti, a prescindere dall’utilizzo come memoria cache o pool. Tuttavia, è possibile che l’utilità di questi alloggiamenti SSD NVMe per pool sia limitata se il sistema ha solo connettività di rete 1/2 GbE. Ciò nonostante, essi possono essere utilizzati per le VM, le basi di dati ad alta quantità/basso volume e per i dati particolarmente ‘caldi’ internamente.

Le caratteristiche

Il DS423+ di Synology offre le stesse porte e connessioni dei dispositivi precedenti (come il DS420+), ma con una notevole differenza: due ventole da 92mm che raffreddano il sistema attraverso una regolazione automatica dei giri in base alla temperatura. Se sei molto sensibile al rumore, puoi impostare manualmente i giri, ma una temperatura di sistema bassa garantisce una maggiore efficienza del sistema. Essendo le ventole integrate nel pannello posteriore, la pulizia e la manutenzione possono essere un po’ complesse, ma grazie alla grande quantità di ventilazione a disposizione, non dovrebbe essere un problema a lungo termine.

Il modello DS423+ del NAS di Synology di default arriva con 2 porte Ethernet da 1 gigabit, una scelta che è in contrasto con quella di molti altri marchi NAS commerciali che rilasciano prodotti di simile scala/livello consumer già dotati di almeno 2,5 GbE. Mentre l’adozione di connettività superiore a 1 gigabit non è ancora così diffusa come quella di 1GbE (che ha ormai decenni di storia alle spalle), sta comunque crescendo.

Gli ISP offrono velocità di connessione Internet in fibra che superano i 1000 Mbps, mentre router e WiFi 6 sono già dotati di porte di rete da 2,5 GbE. Anche l’accesso a 10 GbE su alcuni dispositivi client sta diventando sempre più conveniente, nonostante i prezzi degli adattatori da USB a 2,5 GbE restino intorno ai 20 euro.

Nonostante questo, il DS423+ rilasciato nel 2023 non offre porte di rete superiori a 1GbE di default. Una scelta che tende a penalizzare gli utenti, soprattutto se si considera che DS923+ e DS723+ rilasciati nell’inverno 2022/2023 supportano entrambi l’upgrade a 10GbE con l’adattatore E10G22-T1-mini di Synology. Che il DS423+ non sia supportato da questo adattatore è sicuramente una scelta sfortunata che porta a domandarsi quale sia il motivo che limita l’utilizzo della CPU Gen 2.

Il DS423+ offre anche un’ulteriore porta USB sul retro, che mi ha un po’ deluso. Le porte USB sono di tipo 3.2 Gen 1, che forniscono una larghezza di banda massima di 500-500 MB/s. Tanti altri produttori di NAS di questo livello hardware offrono porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s e velocità di trasferimento di più di 1.000 MB/s) e anche porte USB-C in alcuni casi.

Le porte USB possono aiutare gli utenti a creare una strategia di backup 3-2-1 più economica, ma purtroppo le porte USB più vecchie qui sono un po’ deludenti. Sono disponibili soluzioni USB abilitate per RAID più economiche e unità esterne NVMe USB che forniscono una maggiore velocità di archiviazione.

Con DSM 7 e DSM 7.1 (DSM 7.2 arriverà presto), Synology NAS ha ridotto l’utilizzo delle porte USB (rimuovendo molti adattatori di rete, sintonizzatori DTV, dongle wireless, accessori per ufficio come stampanti, scanner e unità ottiche) e limitandolo in gran parte allo storage, agli UPS e alle macchine virtuali. Sembra che Synology abbia preferito la connettività di rete/remoto rispetto all’USB, ma questa decisione pare un po’ un passo indietro.

In generale, le porte e la connettività del DS423+ rimangono invariate rispetto al modello base, tranne la mancanza di espandibilità attraverso il DX517. La connettività di rete e la connettività USB rimangono le stesse, il che è un po’ ‘meh’. Vediamo più da vicino l’hardware interno e esaminiamo i grandi cambiamenti che il DS423+ ha introdotto rispetto al suo predecessore.

Ciò che piace maggiormente/infastidisce le persone del DS423+ è la sua CPU. Dotato del processore Intel J4125 Celeron della generazione 2019/2020, questo processore a 4 core da 2,0 GHz può essere portato a 2,7 GHz quando necessario e offre anche HD Graphics 600 UHD, quindi ha un piccolo motore di transcodifica a disposizione. Intorno a questo, c’è un’architettura interna che è sorprendentemente leggera.

Questo non è un commento sul valore, c’è molta circolazione d’aria all’interno e si può vedere che una grande quantità di lavoro è stata dedicata alla progettazione del DS423+ per mantenerlo potente, ma efficiente. Tutto è ben distanziato e quando ci sono componenti hardware essenziali, sono ben distribuiti all’interno. Prendi ad esempio gli alloggiamenti SATA.

La CPU del DS423+ ha una memoria di supporto ufficiale massima di 8 GB di DDR4, tuttavia il DS423+ arriva con 2 GB di memoria pre-installati sulla scheda madre (cioè non può essere rimossa in alcun modo). Ciò significa che è possibile aggiornare ufficialmente il DS423+ solo con un singolo modulo SODIMM aggiuntivo da 4 GB nell’alloggiamento disponibile, portando la memoria a 6 GB.

Software e Servizi

Il DS423+ NAS, contiene l’ultima versione del software Synology, DSM 7.1. Ma questo non è tutto. DSM continua a crescere ed evolversi, offrendo una vasta gamma di servizi, applicazioni (sia proprietarie che terze parti) e una grande varietà di applicazioni client per desktop, dispositivi mobili, Windows, macOS e Linux, oltre a tanti altri strumenti utili. Per gestire e accedere ai dati su DS423+, gli utenti hanno a disposizione modalità personalizzate, oltre all’accesso tramite browser web, che possiede l’aspetto, il design intuitivo e la reattività di un sistema operativo locale. Puoi anche avere centinaia di utenti connessi all’interfaccia DSM in contemporanea, ognuno con il proprio accesso, diritti e privilegi.

DSM è disponibile su tutti i Synology NAS. La profondità e le capacità di DSM dipendono dall’architettura hardware del NAS stesso. Il DS423+ supporta tutti i servizi offerti da Synology. Al momento è alla versione 7.1, ma nel 2023 uscirà la versione beta/completa di DSM 7.2, che introdurrà il supporto WORM (Write Once Read Many), la crittografia a scala di volume e numerosi miglioramenti alle singole applicazioni.

Tutti i servizi offerti da Synology sono supportati dal DS423+. DSM 7.1 è attualmente disponibile, ma verrà presto rilasciata una versione beta/completa di DSM 7.2, che offrirà supporto WORM (Write Once Read Many), crittografia a scala di volume e numerosi miglioramenti alle singole applicazioni.

Il DS423+ supporta praticamente tutte le applicazioni e i servizi DSM 7.1, anche se viene fornito con DSM 7.1 come impostazione predefinita e non può essere riportato indietro. Gli utenti esistenti di Google Workspace e Office 365 saranno contenti di sapere che possono sincronizzarli o esportarli su Synology. La piattaforma cloud di Synology C2 sta lentamente integrando tutte le applicazioni disponibili su DS423+ con DSM per fornire un livello aggiuntivo di backup, sincronizzazione e accesso all’archiviazione. Anche se ci sono molte applicazioni incluse nei servizi DS423+ con DSM, la maggior parte di esse può essere immediatamente integrate con Synology C2. Inoltre, con l’arrivo di DSM 7.2 nel 2023, ci saranno ulteriori aggiunte.

Il NAS DS423+ con DSM offre una vasta gamma di applicazioni aziendali e consumer. Se stai cercando di creare una rete di archiviazione Cloud+ Metal, C2 è la soluzione perfetta. Ecco alcune delle migliori applicazioni incluse nel servizio DS423+ con DSM: puoi facilmente integrarle con Synology C2. Tra le principali applicazioni aziendali e consumer che trovi nel NAS ci sono:

Synology Office : Creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in un ambiente collaborativo è facile grazie alla sincronizzazione e al salvataggio in tempo reale. Rendere la collaborazione un’esperienza piacevole è quindi semplice e veloce.

: Creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in un ambiente collaborativo è facile grazie alla sincronizzazione e al salvataggio in tempo reale. Rendere la collaborazione un’esperienza piacevole è quindi semplice e veloce. Synology Chat : è un servizio di messaggistica istantanea (IM) progettato per le aziende. Trasforma radicalmente il modo in cui i dipendenti si scambiano informazioni ed idee.

: è un servizio di messaggistica istantanea (IM) progettato per le aziende. Trasforma radicalmente il modo in cui i dipendenti si scambiano informazioni ed idee. Synology Drive : Ospita un tuo cloud privato protetto dalla sicurezza del tuo NAS, con il 100% di proprietà dei dati e senza costi di abbonamento. Drive è diventata una delle principali applicazioni di DSM ed è un modo pratico per creare cartelle di team condivise che supportano il controllo delle versioni, lo streaming dei file, il pinning, la crittografia e l’integrazione del file system nativo con Windows e macOS.

: Ospita un tuo cloud privato protetto dalla sicurezza del tuo NAS, con il 100% di proprietà dei dati e senza costi di abbonamento. Drive è diventata una delle principali applicazioni di DSM ed è un modo pratico per creare cartelle di team condivise che supportano il controllo delle versioni, lo streaming dei file, il pinning, la crittografia e l’integrazione del file system nativo con Windows e macOS. Synology Photos : Gestisci le tue foto e i tuoi video con algoritmi di deep learning che raggruppano automaticamente le foto in base a volti, soggetti e luoghi simili. Realizzato dopo la fusione di Synology Photo Station e Moments, offre anche funzioni di cartella, condivisione e categorizzazione su misura, al fine di aiutare i fotografi a gestire le loro foto ed a condividerle con clienti, richiedendo feedback o per lo sviluppo aziendale.

: Gestisci le tue foto e i tuoi video con algoritmi di deep learning che raggruppano automaticamente le foto in base a volti, soggetti e luoghi simili. Realizzato dopo la fusione di Synology Photo Station e Moments, offre anche funzioni di cartella, condivisione e categorizzazione su misura, al fine di aiutare i fotografi a gestire le loro foto ed a condividerle con clienti, richiedendo feedback o per lo sviluppo aziendale. Synology Calendar : Condividi calendari e programma riunioni in modo da assicurarti che le informazioni sensibili siano conservate in modo sicuro all’interno dell’azienda.

: Condividi calendari e programma riunioni in modo da assicurarti che le informazioni sensibili siano conservate in modo sicuro all’interno dell’azienda. Synology Active Backup for Business (ABB) : Attività di backup per ambienti virtualizzati, server fisici e personal computer e ripristina rapidamente file, intere macchine o VM senza licenza. Questo software è compatibile anche con la piattaforma Microsoft Office 365 e Google Workspace.

: Attività di backup per ambienti virtualizzati, server fisici e personal computer e ripristina rapidamente file, intere macchine o VM senza licenza. Questo software è compatibile anche con la piattaforma Microsoft Office 365 e Google Workspace. Synology Hyper Backup : Esegui il backup del tuo NAS in modo sicuro ed efficiente su più destinazioni.

: Esegui il backup del tuo NAS in modo sicuro ed efficiente su più destinazioni. Synology Surveillance Station : proteggi la tua azienda, la tua casa e altri beni preziosi con strumenti di videosorveglianza affidabili. Con i servizi AI migliorati accessibili grazie alle telecamere Synology BC500 e TC500 annunciate da poco. Inoltre, puoi connettere questa piattaforma con la piattaforma cloud di Synology per utilizzare “C2 Surveillance” e aumentare le probabilità che le registrazioni vengano mantenute in caso di danni accidentali/dolosi al tuo sistema di sorveglianza.

: proteggi la tua azienda, la tua casa e altri beni preziosi con strumenti di videosorveglianza affidabili. Con i servizi AI migliorati accessibili grazie alle telecamere Synology BC500 e TC500 annunciate da poco. Inoltre, puoi connettere questa piattaforma con la piattaforma cloud di Synology per utilizzare “C2 Surveillance” e aumentare le probabilità che le registrazioni vengano mantenute in caso di danni accidentali/dolosi al tuo sistema di sorveglianza. Synology Virtual Machine Manager (VMM) : Un hypervisor intuitivo che supporta macchine virtuali Windows, Linux e Virtual DSM. I suoi potenti strumenti di ripristino di emergenza aiutano gli utenti a ottenere il massimo tempo di attività del servizio.

: Un hypervisor intuitivo che supporta macchine virtuali Windows, Linux e Virtual DSM. I suoi potenti strumenti di ripristino di emergenza aiutano gli utenti a ottenere il massimo tempo di attività del servizio. Synology High Availability : Synology High Availability (SHA) combina due server Synology NAS in un cluster ad alta disponibilità attivo-passivo, alleviando le interruzioni del servizio durante il mirroring dei dati.

: Synology High Availability (SHA) combina due server Synology NAS in un cluster ad alta disponibilità attivo-passivo, alleviando le interruzioni del servizio durante il mirroring dei dati. Synology Central Management System (CMS) : Synology CMS consente di gestire più server Synology NAS in modo rapido e conveniente da un’unica postazione.

: Synology CMS consente di gestire più server Synology NAS in modo rapido e conveniente da un’unica postazione. Synology Video Station : Gestisci i tuoi film, programmi TV, e video domestici in modo semplice. Trasmetti in streaming su più dispositivi, oppure condividili con amici e familiari. Scegli tra un’ampia gamma di opzioni per goderti tutti i tuoi contenuti preferiti in qualsiasi momento. Divertiti a guardare film, programmi TV e video con la massima comodità.

: Gestisci i tuoi film, programmi TV, e video domestici in modo semplice. Trasmetti in streaming su più dispositivi, oppure condividili con amici e familiari. Scegli tra un’ampia gamma di opzioni per goderti tutti i tuoi contenuti preferiti in qualsiasi momento. Divertiti a guardare film, programmi TV e video con la massima comodità. Synology Audio Station : Gestisci la tua collezione di musica in modo semplice e veloce. Crea playlist innovative, ascoltale in streaming sui tuoi dispositivi o condividile con la famiglia e gli amici. Dai vita alla tua musica con pochi clic: ascoltala e condividila con chi vuoi!

: Gestisci la tua collezione di musica in modo semplice e veloce. Crea playlist innovative, ascoltale in streaming sui tuoi dispositivi o condividile con la famiglia e gli amici. Dai vita alla tua musica con pochi clic: ascoltala e condividila con chi vuoi! Synology File Station: Gestisci i tuoi file Synology NAS da remoto, utilizzando un browser web o un dispositivo mobile. Questo strumento permette di gestire al meglio i file, offrendo tutte le funzionalità del sistema di gestione file nativo (archiviazione, estrazione, copia, taglia, incolla, condivisione, lettura dei formati file nativi, integrazione con le altre app Synology, proprietà/metadati accesso, ecc). Un modo semplice per controllare i tuoi file in qualsiasi momento e ovunque.

Non puoi criticare il software e i servizi inclusi con Synology DS423+ NAS, dato che offre un’esperienza eccellente sulla sua piattaforma, grazie all’hardware e all’architettura di questo NAS. DSM 7 è una piattaforma in continua crescita, quindi che tu stia leggendo a momento della pubblicazione o anni dopo, ci sarà sempre qualche novità per tutti. Synology ha aumentato le sue priorità verso software e servizi di prima parte.

Ciò ha un senso, visto che vogliono promuovere i loro sistemi e software come un ecosistema completo per le necessità di archiviazione domestica o aziendale, lanciando più alternative Synology al software popolare e rilasciando accessori hardware non-NAS come router, adattatori di rete, HDD, SSD e ora telecamere IP.

Ciò può portare a volte a una lista di compatibilità hardware o software più limitata rispetto a quanto si potrebbe desiderare per l’utilizzo con DS423+ NAS. Un determinato software/servizio di terze parti o un accessorio fisico (HDD, modulo di memoria, aggiornamento della rete) potrebbero non essere elencati nelle pagine di compatibilità Synology, ma ciò non vuol dire che non funzioneranno con DS423+ NAS.

Synology sceglie semplicemente di non testare/valutare una determinata configurazione (che è comprensibile, considerando il numero sconfinato di configurazioni esistenti) e quindi fino a quando non diversamente specificato, è elencata come incompatibile e utilizzata senza il loro supporto completo e garantito a lungo termine. In breve, DSM 7/7.1 è una fantastica piattaforma NAS, ma arriva con un certo grado di rigidezza da parte di Synology per il NAS DS423+.

Il prezzo?

Synology DS423+ NAS offre tutto ciò che l’utente può desiderare. Dotato di un processore Intel Quad Core con grafica integrata, memoria DDR4, più porte gigabit, compatibilità HDD/SSD ed espansione SSD NVMe m.2, questo dispositivo è una scelta eccellente. In più, DSM 7 offre un’ampia gamma di software e servizi che soddisfano le esigenze di qualsiasi utente. Il costo di 567,29€ è piuttosto alto, ma su Amazon è possibile trovarlo scontato. Se state cercando un NAS per la vostra soluzione home/prosumer, Synology DS423+ è la scelta giusta.