Ecco dove e quando vedere la finale di champions league 2023

La finale di Champions League 2023 vede scontrarsi ufficialmente per la prima volta Inter e Manchester City. Ecco dove e quando vederla in diretta.

Pronti al gran finale? Anche questa stagione di Champions League è giunta al termine tra tante emozioni e incredibili sorprese e noi, come voi, siamo curiosi di seguire questa finale.

La finale di Champions League 2023 si disputerà sabato 10 giugno tra Manchester City e Inter all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Il fischio d’inizio è programmato per le nostre 21:00, che corrispondono alle 22:00 di Istanbul.

Ad arbitrare la partita sarà il polacco Szymon Marciniak, che in questa “stagione calcistica” ha già diretto la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia. L’arbitro in questione è stato negli ultimi giorni accusato di aver partecipato ad un presunto evento antisemita e per questo la Uefa ha indagato al riguardo. Alla fine però, l’arbitro ha spiegato la situazione e la Uefa ha lasciato la designazione arbitrale invariata.

La finale di Champions League 2023 tra Manchester City e Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, ma sarà anche visibile su Sky per gli abbonati. Per la diretta in streaming, invece, la partita sarà trasmessa su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity.

L’Inter è la grande sorpresa, mentre il Manchester City sembra essere un carro armato infrenabile. Le due squadre non si sono mai incontrate in uno scontro ufficiale… chi la spunterà?