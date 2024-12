Chi è Lobo? Tutto quello che devi sapere sul nuovo personaggio DC di Jason Momoa

Previsto per il 26 giugno 2026, Supergirl: Woman of Tomorrow vedrà Milly Alcock nel ruolo di Supergirl e il ritorno di Jason Momoa, questa volta nei panni di Lobo, lasciandosi alle spalle il suo ruolo iconico come Aquaman.

Creato negli anni ‘80, Lobo è un cacciatore di taglie intergalattico proveniente dal pianeta Czarnia. Nonostante il suo aspetto e il suo stile siano cambiati molte volte nei fumetti, rimane un anti-eroe brutale e sarcastico, con una forza fisica straordinaria e un’insaziabile sete di caos.

Lobo e la sua storia nei fumetti

Lobo fece il suo debutto come villain dai capelli viola, occhi cremisi e una tuta viola e arancione. Tuttavia, negli anni ‘90, il personaggio subì una trasformazione radicale, diventando un motociclista muscoloso con dreadlock, incarnando un’ironica parodia dei personaggi oscuri e violenti di quel periodo, come il Punitore e Wolverine della Marvel. Questa versione di Lobo divenne rapidamente un cult tra i fan, anche grazie al suo umorismo nero e alle avventure piene di violenza.

Lobo nei fumetti DC.

Nonostante l’evoluzione del suo look, che lo ha visto vestire perfino abiti da pirata o da vescovo, alcune caratteristiche sono rimaste costanti: Lobo è l’ultimo sopravvissuto del suo pianeta, dopo aver sterminato la sua razza con uno sciame di scorpioni mutanti. La sua forza fisica, che gli consente di competere con Superman, si accompagna a una lunga lista di poteri che includono rigenerazione, velocità sovrumana e una mente geniale. A dispetto del nome che richiama il lupo (“lobo” in spagnolo), nel linguaggio czarniano significa “Colui che divora le tue viscere e ne gode immensamente”.

Lobo e i suoi (pochi) adattamenti

Pur essendo uno dei personaggi più amati dai lettori DC, Lobo è apparso raramente al di fuori delle pagine dei fumetti. Ha avuto ruoli in serie animate come Superman: The Animated Series, Young Justice, e Justice League Action, oltre a una breve apparizione live-action nella serie Krypton, interpretato da Emmett J. Scanlan. Nonostante la popolarità del personaggio, i tentativi di realizzare un film dedicato a Lobo sono stati più volte bloccati nel corso degli anni.

Dal 2009, vari registi come Guy Ritchie, Brad Peyton e Michael Bay sono stati associati al progetto, senza però portarlo a compimento. Persino Dwayne Johnson era stato inizialmente legato alla produzione, prima di dedicarsi ad altri progetti.