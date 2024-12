Jason Momoa ha realizzato il suo sogno: interpreterà un nuovo personaggio DC

Dopo aver abbandonato il ruolo di Aquaman, Jason Momoa è pronto a interpretare un altro iconico personaggio dell’universo DC: Lobo. L'attore ha confermato la notizia sui social, esprimendo il suo entusiasmo per il progetto. Momoa vestirà i panni del cacciatore di taglie intergalattico nel film Supergirl: Woman Of Tomorrow, previsto per il 2026.

L'annuncio segna un nuovo capitolo nella carriera dell'attore nel mondo DC, avvenuto quasi un anno dopo la sua ultima apparizione come Aquaman in Aquaman And The Lost Kingdom. Momoa aveva anticipato il suo interesse per il personaggio già nel 2023, in un’intervista con Fandango: “Colleziono fumetti, e Lobo è sempre stato il mio preferito. È il ruolo perfetto per me.” Nello stesso anno, dopo un incontro con i responsabili di DC Studios, James Gunn e Peter Safran, aveva lasciato intendere che “uno dei miei sogni si realizzerà sotto la loro guida.”

Jason Momoa: da Aquaman a Lobo

Lobo è un personaggio unico nel panorama DC: un violento e spavaldo cacciatore di taglie alieno, spesso descritto come un anti-eroe con un umorismo cupo. Originariamente concepito come protagonista nella trama del fumetto Supergirl: Woman Of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, il personaggio non era stato incluso nella storia finale. Tuttavia, James Gunn sembra intenzionato a integrare nuovi personaggi secondari nei progetti DC, e Lobo è un'aggiunta intrigante.

Lobo, il nuovo personaggio di Jason Momoa, nei fumetti DC.

Nel film, Momoa affiancherà Milly Alcock, star di House Of The Dragon, nel ruolo di Supergirl, e Matthias Schoenaerts, che interpreterà presumibilmente Krem of the Yellow Hills, il villain principale. Anche se i dettagli sulla presenza di Lobo nella trama rimangono incerti, il suo arrivo promette di portare una nuova energia all’universo cinematografico DC.