CORSAIR Katar Pro: Il nuovo Mouse Wireless da Gaming

Corsair, azienda leader nel settore delle periferiche da gaming e nel mondo del pc gaming in generale, ha da poco rilasciato il suo nuovo mouse wireless pensato appositamente per le sessioni di gaming: il Katar Pro.

Il CORSAIR Katar Pro è dotato di ben 6 pulsanti completamente programmabili e personalizzabili anche con comandi macro, secondo le vostre esigenze, tramite il software proprietario Corsair iCue.

Il nuovo prodotto di Corsair, pur essendo wireless, garantisce una connessione più veloce di quella via cavo. Infatti, l’innovativa tecnologia Slipstream Wireless, permette di raggiungere una latenza inferiore a 1 ms, registrando ogni input senza perdere nessun dettaglio.

Il Katar Pro è alimentato da una batteria a litio AA, e ha un’autonomia fino a 135 ore. In più è dotato di un sensore personalizzabile con 3 impostazioni predefinite fino a un massimo di 10.000 DPI.

Vantando un peso di soli 96g, questo sembrerebbe essere davvero il mouse wireless definitivo per giocare a titoli MOBA e FPS. Il suo design minimale e la sua forma curata e simmetrica lo rendeno molto gradevole alla vista. Spogliato, quasi del tutto, di ogni tipo di RGB che spesso distrae da ciò che veramente conta, potrebbe davvero rivelarsi un prodotto eccellente sia per gli appassionati sia per chi gioca a tempo perso.

Il Corsair Katar Pro è disponibile fin da subito sia sul sito del produttore sia su siti di rivenditori online di terze parti. È coperto da una garanzia di 2 anni e il prezzo di lancio è di 49,90€. Come detto in precedenza, con questo prezzo di partenza, potrebbe davvero essere un buon candidato come uno tra i migliori mouse da gaming per rapporto qualità/prezzo presenti sul mercato attualmente.

Cosa ne pensate della nuova periferica made in Corsair? Vi convince?

Fatecelo sapere!

Se, oltre ai mouse, siete interessati a tappetini da gaming e tastiere date un’occhiata alle nostre recensioni sul tappetino Razer Gigantus V2 e sulla tastiera a membrana Razer Cynosa V2.

Cosa ne pensi? Vota ora!