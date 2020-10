AMD Radeon 6000: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il 28 Ottobre 2020 AMD ha presentato le nuove schede grafiche rivali di Nvidia. Dopo l’evento passato, che è servito a mostrare i nuovi processori Ryzen, Lisa Su e il suo team hanno finalmente svelato i dettagli riguardanti le Schede Grafiche. Le nuove AMD Radeon sono formate da 26,7 miliardi di transistor e, grazie all’architettura RDNA2, sono migliorate le performance per watt del 50%. Vediamole nel dettaglio.

AMD Radeon RX 6800

La “piccolina” di casa AMD è la diretta avversaria della RTX 3070 di Nvidia. Offrirà 60 CU (Compute Unit) e avrà un Game Clock di 1.815 MHz, 2.105 MHz di Boost Clock, 16 GB di memoria VRAM GDDR6 e 128 MB di Infinity Cache. Il consumo sarà di 250W. L’azienda ha dichiarato che le prestazioni saranno superiori a una Nvidia RTX 2080 Ti. Garantirà quindi agli utenti di giocare almeno i giochi di questa generazione in 4k, oltre che permettere gli effetti di Ray Tracing.

La Radeon RX 6800 sarà disponibile dal 18 novembre con un prezzo di lancio di 579$.

AMD Radeon RX 6800 XT

È stata la prima scheda annunciata alla conferenza. GPU creata appositamente per dominare il 4k e reggere il confronto con la RTX 3080. La Radeon RX 6800 XT avrà la bellezza di 72 CU, 2.015 MHz di Game Clock, 2.250 MHz di Boost Clock, 16 GB di VRam GDDR6 e 128 MB di Infinity Cache. Il tutto con un consumo di 300W.

La Radeon RX 6800 XT sarà disponibile a partire dal 18 Novembre 2020 con un prezzo di 649$.

AMD Radeon RX 6900 XT

È stata presentata come la GPU più potente delle 3, ed è stata messa a confronto con la RTX 3090. Le caratteristiche sono praticamente le stesse della sopracitata RX 6800 XT, ma cambiano le CU che diventano 80. Stando ai grafici mostrati all’evento, la RX 6900 più o meno pareggerebbe le prestazioni della 3090, ma, per avere dei benchmark più attendibili, bisognerà aspettare che qualcuno abbia l’occasione di testarla.

Una delle note a favore della Radeon è senza dubbio il prezzo: 999$, una bella differenza contro i 1.499$ di Nvidia. La RX 6900 XT sarà disponibile dall’8 Dicembre 2020.

Sicuramente i prezzi in euro non saranno quelli riportati qui sopra, ma finalmente per i PC gamer si apre una nuova era: per la prima volta dopo anni è stata proposta un’alternativa davvero molto valida alle schede di Nvidia. Si prevede dunque una battaglia durissima da entrambe le parti e il consumatore non potrà che uscirne vincitore.

