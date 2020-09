Razer è da sempre una delle aziende leader nel settore delle periferiche da gaming, non a caso il loro motto è “For Gamers. By Gamers“. Negli anni, con i loro mouse, le loro tastiere e tutte le altre periferiche che hanno introdotto sul mercato, hanno sempre soddisfatto una grande fetta di utenti, sia videogiocatori sia appassionati di pc in generale.

Questa Cynosa V2 non fa eccezione, ovviamente. Semplicemente osservandola si capisce quanto Razer tenga ai propri prodotti e a soddisfare i compratori. Ma andiamo con ordine.

La Confezione

La confezione si presenta ben curata ma minimale. Al suo interno, oltre alla tastiera, è presente la solita manualistica e diversi stickers raffiguranti il motto e alcuni loghi proprietari dell’azienda. Il prodotto si trova in una busta di plastica trasparente e il cavo USB alla sua estremità è coperto da un cappuccio protettivo. Molto carina la rifinitura dell’entrata USB che riporta dei dettagli verde chiaro, colore caratteristico dell’azienda.







Il Design e i Materiali della Razer Cynosa V2

La Razer Cynosa V2 è una tastiera totalmente costruita in plastica. Nonostante ciò, il feeling che si percepisce è di un prodotto solido, con i suoi 800g di peso, non fa sentire la mancanza di un materiale un po’ più pregiato. Il design è molto minimale e la tastiera è provvista di tutti i tasti, compreso il tastierino numerico, oltre che quelli specifici per la riproduzione e il controllo multimediale.

L’illuminazione RGB, da sempre punto forte di Razer per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione pressoché infinite, risulta davvero molto godibile. Il tutto è controllato dall’immancabile software Synapse 3 ( ne parleremo più avanti).

I tasti veri e propri, pur essendo in ABS, sono di buona qualità. Tendono a non mostrare segni di usura e non sono risultati per niente scivolosi. Basta trattarli bene.

Feature molto apprezzata è invece l’opzione di Cable-Routing. Il Cable-Routing non è altro che la possibilità di decidere dove far uscire il cavo USB, se a destra, a sinistra o al centro, per collegare poi la tastiera al PC. È senz’altro una soluzione che migliora la gestione dei cavi sulla scrivania. Permette di limitare l’intralcio del filo e aiuta a guadagnare spazio sulla scrivania, non è una scelta che si vede su tutte le tastiere, soprattutto in questa fascia di prezzo.

La tastiera è sorretta da piedini, anch’essi regolabili in tre diverse altezze secondo la vostra comodità. Con questa Cynosa V2 si sente un po’ la mancanza di un poggia polsi fornito nella confezione. Se la si usa solo per gaming non da troppo fastidio, ma se la volete usare anche per scrivere e nella navigazione di tutti i giorni, potreste trovarla un po’ scomoda, specialmente dopo tante ore di uso consecutive.

Il Software Synapse 3

Il software proprietario di Razer: Synapse 3, completa al meglio la tastiera. Infatti, la Cynosa V2 è completamente programmabile in ogni suo aspetto. Si possono anche salvare numerosi profili e funzioni Macro. Inoltre, dal punto di vista dell’illuminazione, questa tastiera ha tutto quello che potete chiedere se amate gli effetti RGB.

Potete scegliere tantissimi tipi di effetti e di giochi di luce (come per esempio gli effetti Breathing, Wave, Fire, Starlight e molti altri). Inoltre ogni tasto può essere illuminato singolarmente secondo il vostro gusto e le vostre preferenze. Per quanto riguarda la personalizzazione della tastiera, Razer è sempre una garanzia.

Con Razer Chroma Studio, un’estensione del software, avete ancor più possibilità di personalizzazione. Inoltre, tramite Synapse 3, è possibile scaricare tantissimi profili di illuminazione pre impostati creati apposta per essere compatibili con oltre 100 giochi per PC. È inoltre possibile impostare e creare delle Macro, oppure, impostare una combinazione di tasti da eseguire per cambiare profilo di illuminazione.

Purtroppo Synapse 3 non è il software più user-friendly del mondo, anzi, potrebbe senza dubbio essere migliorato. Con tutte le possibilità di personalizzazione che i prodotti Razer hanno, è davvero un peccato renderlo così difficile da utilizzare.

In più, sono anni ormai che Synapse 3 è in beta, e moltissimi utenti fedeli all’azienda chiedono da molto tempo e a gran voce la possibilità di usare il software anche su MacOS, cosa attualmente impossibile. Ciò non toglie che questa tastiera non si possa usare anche su Mac, con funzionalità, però, ampiamente ridotte.

Performance

La Razer Cynosa V2 è una tastiera a membrana appositamente sviluppata per giocare. Sotto questo aspetto è ineccepibile, tutti i tasti sono facilmente raggiungibili, sono comodi e, per essere a membrana, è molto veloce e ricettiva; caratteristica fondamentale per una tastiera da gaming.

Non essendo di tipo meccanico è anche molto silenziosa, ma restituisce un buon feedback. Nonostante la mancanza di componenti meccaniche, i tasti sono piacevoli da premere, sono un buon compromesso per chi non può causare troppo rumore con la tastiera ma non riesce a rinunciare a una sensazione appagante, sia sonora sia tattile, quando si premono i tasti.

Anche per scrivere, o in generale per un uso di tutti i giorni, questa Razer Cynosa V2 si è dimostrata molto valida. È davvero un piacere digitare con questa tastiera. Sicuramente la sensazione non è quella di una macchina da scrivere o di una tastiera meccanica con cherry MX Black, ma resta comunque una buona scelta anche se prediligete la scrittura al computer rispetto al PC gaming.

Caratteristiche Tecniche della Razer Cynosa V2

Tastiera a Membrana

Tasti RGB completamente e singolarmente programmabili

Resistenza a schizzi d’acqua

Opzioni di Cable Routing

Tasti Multimediali Dedicati

Oggettivamente, la V2 non si discosta molto dalle sue versioni precedenti. A parte l’ottima introduzione del Cable-Routing e l’inserimento dei tasti per il controllo multimediale, la Cynosa V2 è una versione più nuova ma comunque molto simile alla Cynosa Chroma e alla Cynosa Chroma Lite.

Nel tempo Razer ha contribuito a migliorare la tecnologia, in generale, che compone le tastiere, quindi è fortemente consigliato valutare sempre l’acquisto delle nuove versioni dei prodotti.

Se non siete dei giocatori professionisti e preferite una tastiera a membrana piuttosto che una meccanica, allora questa Cynosa V2 potrebbe interessarvi. Il costo non è di certo contenuto per essere un modello a membrana, ma resta comunque con un rapporto qualità/prezzo piuttosto buono. Se siete alle prime armi e non sapete ancora che tastiera da gaming prendere, sicuramente la Cynosa V2 si rivelerà un buon punto di partenza. È probabilmente la miglior tastiera a membrana presente sul mercato al momento.

La Razer Cynosa V2 è disponibile sul sito Razer.com, acquistabile sia con layout Italiano sia con layout Americano.

Se siete interessati ad altri prodotti Razer da un occhiata alla nostra recensione delle Cuffie Razer Kraken X USB e del Tappetino da Gaming Gigantus V2!