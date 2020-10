Ryzen 5000: ecco i nuovi processori di casa AMD

Il 9 Ottobre 2020 si è tenuta la conferenza di casa AMD sui nuovi processori Ryzen 5000. L’amministratrice delegata Lisa Su ha mostrato al pubblico la nuova generazione di processori con architettura “Zen 3“. Questa nuova architettura rappresenta un salto generazionale piuttosto importante rispetto a quello precedente, migliorando le prestazioni senza incrementare i consumi. AMD si è concentrata soprattutto nel ridurre le latenze e nell’IPC (Instruction per Cycle), aspetti fondamentali per il gaming.

Ryzen 5000: Modelli, Uscita e Prezzo

È stata presentata una gamma composta da 4 modelli.

Il processore più potente è il Ryzen 9 5950X, un chip da 16 Core e 32 Thread, frequenze tra 3,4GHz e 4,9GHz, cache da 72MB e un consumo di 105W.

Di seguito si colloca il Ryzen 9 5900X, CPU da 12 Core e 24 Thread, frequenze tra 3,7 e 4,8 GHz, cache complessivo di 70 MB e un consumo di 105W, quindi invariato rispetto al fratello maggiore.

Gli altri due componenti che vanno a completare, per ora, la linea Ryzen 5000 sono il Ryzen 7 5800X e il Ryzen 5 5600X. Il primo ha 8 Core e 16 Thread, lavora tra i 3,8 e i 4,7 GHz, garantendo 36 MB di cache totale con un consumo di 105W. Mentre il secondo invece ha 6 Core e 12 Thread, con una frequenza che lavora tra i 3,7 e i 4,6 GHz, avendo a disposizione un totale di 35 MB di memoria cache e consumando 65 watt.

Inoltre, chi acquisterà una delle CPU tra il Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X o Ryzen 7 5800X tra il 5 Novembre e il 31 Dicembre riceverà una copia di Far Cry 6 in Digital Standard Edition, quando questo sarà disponibile. Lo stesso gioco verrà regalato a chi deciderà di acquistare un Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT o Ryzen 7 3800XT tra il 20 ottobre e il 31 dicembre. Insomma, un’offerta molto accattivante per i giocatori amanti del genere e della saga.

MODELLO CORE/

THREAD CONSUMO (Watt) CACHE TOTALE PREZZO

(In Dollari) USCITA Ryzen 9 5950X 16 C/32 T 105W 72 MB 799 5 Novembre Ryzen 9 5900X 12 C/24 T 105W 70 MB 549 5 Novembre Ryzen 7 5800X 8 C/16 T 105W 36 MB 449 5 Novembre Ryzen 5 5600X 6 C/12 T 65W 35MB 299 5 Novembre

Schede Madri Compatibili

Come ribadito più volte nel corso degli anni da AMD, il socket AM4 sarebbe stato supportato fino ai Ryzen 5000, ed effettivamente è vero. Bisogna però dire che la compatibilità è limitata alle schede madri B550, X570, B450 e X470, lasciando quindi esclusa la serie 300. Inoltre, per godere del PCI Express 4.0 sarà necessario possedere una motherboard X570 o B550. Chi è in possesso di una scheda serie 400 una volta aggiornato il BIOS non potrà più tornare indietro, poiché il percorso di aggiornamento all’architettura Zen 3 è unidirezionale e quindi non reversibile. E bisognerà aspettare fino a Gennaio 2021 per i BIOS dedicati alle schede X470 e B450.

Voi avete seguito la conferenza? Cosa ne pensate dei nuovi modelli di CPU di AMD?

Fatecelo sapere con un commento!

Se vi siete persi la conferenza di Nvidia sulla presentazione delle nuove GPU RTX serie 30, date un’occhiata al nostro articolo.





Cosa ne pensi? Vota ora!