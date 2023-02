Ad oggi tutti sappiamo che non vi è molta differenza tra le diverse case di Hogwarts Legacy, se non per l’abbigliamento e i dialoghi con i rispettivi compagni di casa. Tra le case più scelte troviamo Serpeverde e Grifondoro in testa, mentre Tassorosso è la meno scelta dagli utenti.

Eppure, stranamente, è proprio la casa di Tassorosso ad avere una missione che nessuna delle altre tre case ha. Come parte della ricerca delle pagine di un libro magico, nelle quattro varianti presenti nel gioco, la missione di Tassorosso è l’unica che può portarci in un luogo conosciuto dai fan della saga: la famosa prigione di Azkaban.

La missione compare velocemente nella storia principale di Hogwarts Legacy (di cui potete leggere la nostra recensione cliccando sul link) ancor prima di ottenere la scopa. Se si vuole visitare Azkaban, non occorrerà giocare molte ore per accedere a questa missione. Tuttavia, si deve fare una piccola premessa: la visita è molto breve e, di fatto, di Azkaban non si vede quasi nulla.

Sarà possibile vedere i dissennatori, tuttavia non vi saranno combattimenti: una donna scaccerà le creature con il suo patronus, infine si parlerà con una prigioniera per poi essere smaterializzati al di fuori della prigione. La presenza di Azkaban potrebbe essere un indizio per un possibile dlc?

Al momento Avalanche non ha lasciato dichiarazioni per future espansioni di Hogwarts Legacy (anche la mancanza del quidditch si è molto sentita nel gioco), di fatto ha dichiarato di non avere avuto il tempo per pensarci.

Cosa vorremmo vedere nei contenuti aggiuntivi? Sicuramente il quidditch, ma anche un approfondimento di altri luoghi della saga (come Azkaban) e delle relazioni personali del protagonista non sarebbero sgraditi.

Di fatto, in Hogwarts Legacy si è sentita la mancanza di un vero approfondimento delle relazioni tra il protagonista e gli altri studenti, eccezione fatta solo per alcuni di loro. In attesa di ulteriori notizie per le future espansioni, rigiocare il titolo provando le altre case potrebbe essere un buon modo per leggere dialoghi diversi e visitare tutte le affascinanti sale comuni!