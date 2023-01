Giochi 2023: i dieci titoli più attesi

Il 2022 sta ormai per concludersi ed è arrivato, quindi, il momento di volgere la nostra attenzione verso l’anno che verrà e scoprire insieme i giochi 2023 più attesi.

Se nell’anno corrente è stato Elden Ring a primeggiare su tutti gli altri titoli usciti, tra cui God Of War Ragnarök, cerchiamo di vedere quale tra i giochi 2023 abbia le carte in regola per sbaragliare la concorrenza.

Forspoken (24 gennaio)

Ad aprire le danze per i giochi 2023 è Forspoken. Inizialmente previsto per il 2022, la casa di sviluppo Square Enix non ha voluto scontrarsi con God Of War Ragnarök, spostando così l’uscita della nuova IP al prossimo 24 gennaio.

Attualmente è possibile provare la demo su PlayStation, così che vi possiate fare un’idea prima dell’uscita di questo titolo molto particolare che vuole unire al gameplay action l’utilizzo della magia. Il gioco sarà disponibile sulla console PlayStation 5 e sarà un’esclusiva Sony fino al 2025.

Hogwarts Legacy (10 febbraio)

“Hogwarts sarà sempre lì a darvi il benvenuto” disse J.K. Rowling (autrice della saga di Harry Potter) durante la première dell’ultimo film. Dal 10 febbraio sarà possibile impersonare uno studente appartenente al quinto anno della scuola di magia più conosciuta al mondo nel videogioco Hogwarts Legacy.

La Warner Bros. Interactive, infatti, ha deciso di ampliare il proprio mondo magico con un open world single player e con componenti GDR. Il giocatore dovrà partecipare alle lezioni, studiare gli animali fantastici e cercare di smascherare una congiura all’interno del mondo magico. Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei giochi 2023 più attesi di sempre e sarà disponibile al lancio per PlayStation 5 (se pre-ordinato su questa console, avrete a disposizione una missione esclusiva), Xbox Series S|X e Nintendo Switch; successivamente arriverà anche per le console old-gen.

Star Wars Jedi: Survivor (17 marzo)

Sequel del fortunato primo capitolo, Stars Wars Jedi: Survivor arriverà il 17 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Ritroveremo come protagonista il Jedi Cal Kestis in una nuova avventura che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo Stars Wars Jedi: Fallen Order. Nel trailer di presentazione pubblicato per la prima volta durante la serata dei The Game Awards, il gioco si è mostrato con nuove spade laser e nuovi compagni che accompagneranno Cal lungo il suo cammino, ormai diventato l’uomo più ricercato della galassia.

Dead Island 2 (28 aprile)

Sembra quasi impossibile, ma finalmente tra i vari giochi 2023 anche Dead Island 2 finalmente vedrà la luce. Dopo un lungo calvario legato allo sviluppo, il nuovo titolo survival horror arriverà il 28 aprile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.

Gli zombie sono arrivati a Los Angeles e un gruppo di non-infetti dovrà cercare di fare il possibile per sopravvivere. Al titolo originale è stato aggiunto un sistema di crafting, dando al videogiocatore la possibilità di modificare gli oggetti in-game.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 maggio)

The legend of zelda: tears of the kingdom

Uno dei giochi 2023 sicuramente più atteso è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Non si sa ancora molto del sequel di Breath of the Wild, ma il titolo Nintendo ha vinto il premio come Gioco Più Atteso ai recenti The Game Awards. Ritroveremo Link e Zelda intendi a ricostruire Hyrule in seguito agli eventi del primo capitolo. Sicuramente Hidemaro Fujibayashi ed Eiji Aonuma avranno ripreso degli elementi del primo titolo per inserirli insieme alle novità della prossima esclusiva Nintendo.

Street Fighter 6 (2 giugno)

Arriva il nuovo picchiaduro firmato da casa Capcom! Street Fighter 6 arriva su console di prossima generazione e PC il 2 giugno 2023 e porta con sé molte novità, tra cui un innovato sistema di combattimento che potrebbe far avvicinare alla serie anche chi non è avvezzo ai picchiaduro arcade.

Tre modalità di gioco (Battle Hub, World Tour e Fighting Ground) ed un nuovo stile artistico fanno ben sperare nel futuro della saga e del genere picchiaduro, rendendo così il titolo Capcom uno dei giochi 2023 più attesi.

Trailer di street fighter 6

Diablo IV (6 giugno)

Annunciato nel 2019, Diablo IV arriverà finalmente sul mercato videoludico il 6 giugno 2023.

Se siete amanti del genere RPG, questo titolo non dovrà mancare assolutamente nel vostro catalogo. La saga di Diablo, infatti, è famosa per le sue storie incredibili ed anche per il suo sistema di personalizzazione. Ci sono molte classi tra cui scegliere il proprio personaggio, conferendo così al gioco una notevole longevità. Diablo IV è uno dei giochi 2023 più attesi, grazie anche al lavoro di Activion Blizzard.

Diablo iv

Final Fantasy XVI (22 giugno)

Quando si parla della saga di Final Fantasy, l’attenzione mediatica è sempre alle stelle. Tra i giochi 2023, vi è anche il nuovo capitolo Final Fantasy XVI, in uscita il 22 giugno.

A distanza di 7 anni dall’ultimo capitolo, la nuova fantasia si presenterà al pubblico con nuove ambientazioni, personaggi tutti da amare. Come di consueto nella saga, anche questo avrà una storia a sé stante; quindi non vi spaventate dal numero romano vicino al titolo, potrete giocare a Final Fantasy XVI anche se questo rappresenta per voi il primo capitolo. Rivoluzionato è il sistema di combattimento: non sarà più a turni, ma molto più vicino agli action RPG usciti di recente.

Alan Wake II (2023)

Sequel del primo titolo, diventato un gioco cult per la generazione Xbox 360, Alan Wake II è stato annunciato per la prima volta durante la serata dei The Game Awards 2021.

Il teaser trailer conferma che il titolo è atteso per il 2023, ma non è stata confermata una data precisa. Alan Wake II si inserisce come terzo capitolo della saga sviluppata da Remedy, composta dal prequel e da Control. Si tratta di uno dei titoli più attesi tra i giochi 2023.

Marvel’s Spider-Man 2 (2023)

Non poteva mancare nei giochi 2023 più attesi, l’esclusiva PlayStation dedicata all’amichevole Spider-Man di quartiere.

Sequel del titolo pubblicato nel 2018, dopo cinque anni una nuova avventura aspetta l’Uomo Ragno in Marvel’s Spider-Man 2. Inoltre, Peter Parker non sarà solo; infatti, Miles Morales sarà un altro personaggio giocabile (dopo anche il successo del suo gioco stand-alone).

Per restare aggiornati su questi e gli altri giochi 2023 previsti rimanete sintonizzati sul nostro sito!