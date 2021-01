Abituarsi al mondo di gioco di Cyberpunk 2077 non è qualcosa alla portata di tutti i giocatori. Dopo molte ore passate ad attraversare Night City ci sono ancora rami abilitĂ , veicoli, luoghi e opzioni da esplorare e trovare. Ecco quindi una breve guida con alcuni consigli utili per iniziare (o continuare) la propria avventura nel mondo di Cyberpunk 2077.Â

In particolare, questa breve lista di consigli utili si limita alla condivisione di suggerimenti utili per approfondire cinque elementi che caratterizzano l’esperienza di Cyberpunk 2077: l’esplorazione, la gestione dei rami abilità , gli incarichi secondari, il combattimento e l’abbigliamento.

Prima di immergervi nella rete o di affrontare a spada tratta le gang di quartiere, ecco i cinque consigli di gioco per Cyberpunk 2077.

5 consigli utili per Cyberpunk 2077

Esplorazione

Cyberpunk 2077 si configura come un gioco di ruolo open world, dove il giocatore, nei panni di V, può esplorare a piacimento la profonda cittĂ di Night City e le zone circostanti, tra periferie e deserti post-bellici. Ecco quindi che il primo consiglio utile riguarda l’esplorazione di questo immenso mondo di gioco, secondo differenti declinazioni.Â

Innanzitutto, ricordiamo che Cyberpunk 2077 è sia un gioco d’azione che un gioco di ruolo, ma non sempre allo stesso tempo. Se da un lato è possibile trascorrere tante ore a indagare, viaggiare, costruire relazioni, infiltrarsi, hackerare e scoprire Night City, dall’altro la trama di gioco, quella legata ai cosiddetti “incarichi principali”, è pensata nell’accezione di gioco di ruolo, per cui coinvolge elementi che vanno oltre le missioni come ad esempio dialoghi e incontri secondari. Vi suggeriamo quindi prima di andare avanti con gli incarichi principali, di portare a termine tutti gli incarichi secondari, di cui parleremo in modo approfondito piĂą avanti nel testo.

L’esplorazione che intendiamo è quindi sia orizzontale (intesa come esplorazione di Night City) che verticale, in quanto esposizione agli eventi che caratterizzano Cyberpunk 2077. Cogliete ogni occasione per porre le domande facoltative evidenziate in blu durante i dialoghi di gioco, leggete gli shard quando possibile, approfondite al meglio la lore di Cyberpunk 2077.

Inoltre, assicuratevi di raccogliere sempre tutti gli oggetti che vi capitano a tiro. Eseguite un “quick scan” quando entrate in una nuova area di gioco (premendo L1/LB/Tab), in modo tale da evidenziare tutti gli elementi raccoglibili. Tra consumabili, armi, vestiti e collezionabili avrete a disposizione validi elementi per approfondire la storia, le vicende e gli eventi che dipingono meravigliosamente il mondo di Cyberpunk 2077.

Gestione rami abilitĂ

Sin dalla prima occhiata, i rami abilità che caratterizzano il processo di costruzione del proprio personaggio in Cyberpunk 2077 risultano complessi e molto articolati. La gestione di questi è affidata alla distribuzione di Punti Attributo e Punti Talento ottenibili durante la progressione di gioco, aumentando il proprio livello e la propria Reputazione.

In breve, i punti Attributo e i punti Talento permettono di acquistare opzioni. Spenderne di piĂą su una determinata caratteristica (come il Fisico, i Riflessi o la CapacitĂ Tecnica), aumenterĂ la varietĂ di azioni di gioco.

Se volete giocare in modo furtivo, per esempio, aumentate i Punti Attributo in Freddezza, che implementa i Danni Critici, la Resistenza e il Tempo di Rilevamento. Se volete disporre di piĂą mosse stealth, spendete punti su abilitĂ specifiche come “Hidden Dragon”, che permetterĂ di “eseguire salti aerei non letali su bersagli inconsapevoli”.

Cyberpunk 2077 prevede la distribuzione di punti Talento e Attributo sin dai primi minuti di gioco, in preparazione di quella che sarà l’effettiva “build” del proprio personaggio (come accade in ogni gioco di ruolo che si rispetti). In questa fase preliminare consigliamo di seguire il vostro istinto, posto che in un futuro lontano, dopo molte ore di gioco e molti eurodollari guadagnati, sarà possibile resettare le statistiche e ri-distribuire i punti.

Un ultimo consiglio su questo tema ha a che fare con il momento di distribuzione punti. Il nostro consiglio è di non utilizzare i punti nel momento in cui si ottengono. Accumulate, aspettate e utilizzate decine di punti insieme quando saprete che faranno la differenza, non appena il gioco vi chiederà qualcosa che fino a quel momento non siete stati in grado di fare (aprire una porta, violare un dispositivo, scegliere una determinata opzione di dialogo, ecc.).

Incarichi secondari

Questa parte della guida tiene in considerazione l’approccio con cui affrontare gli incarichi secondari presenti in Cyberpunk 2077.

Fin dall’inizio del gioco, V riceve telefonate e messaggi da parte dei fixer dei diversi quartieri e zone della cittĂ . Questi distribuiscono incarichi e condividono informazioni con la protagonista e di conseguenza il giocatore vede apparire sulla mappa di gioco nuovi punti di interesse legati a obiettivi secondari.

Gli incarichi secondari, suddivisi tra Contratti, Assalti e Indagini, si accumuleranno e continueranno a farlo durante l’intera esperienza di gioco, ma non lasciate che la lista in continua crescita vi preoccupi. A questo punto avete due opzioni.

Da un lato potete affrontare ogni incarico secondario da subito, affidandovi alla mappa e approcciando le missioni una dopo l’altra, dall’altro potete lasciare che, attraversando Night City di strada in strada, siano gli incarichi a trovare voi, in un momento di pausa tra una missione principale e all’altra, approfittando delle sfide più semplici per accumulare punti esperienza e salire di livello.

Il nostro consiglio è di approcciare gli incarichi secondo il primo dei due metodi summenzionati. Questo perché, senza fare spoiler, alcuni incarichi secondari hanno un diretto impatto sulla struttura narrativa del gioco e possono portare a scelte che altrimenti potreste mancare.

Combattimento

Per quanto riguarda le ultime due sezioni di questa guida, i consigli utili per Cyberpunk 2077 sono più concreti e objective-driven ovvero legati al raggiungimento di un dato scopo. Partendo dal combattimento, è necessario precisare che a prescindere dall’approccio applicato – che si tratti di procedere furtivamente o eliminare tutti i nemici con una doppietta – ogni combattimento ha un impatto sul ramo abilità .

Di fatto, essere stealth significa implementare le proprie skill di Intelligenza, Freddezza e CapacitĂ Tecnica, mentre affrontare apertamente gli avversari porta a un miglioramento delle abilitĂ legate al Fisico e ai Riflessi.

Ad esempio, affrontare un combattimento correndo, saltando e schivando aumenta l’esperienza dell’abilità di Atletica. Sfruttare l’hacking con le Violazioni di Protocollo incrementa i punti del ramo dedicato e così via.

Sempre riguardo i combattimenti consigliamo di assicurarvi di eliminare i boss e mini-boss anche se state approcciando la situazione furtivamente. L’uccisione dei boss può far guadagnare molti eurodollari, punti esperienza e oggetti rari o iconici. Ricordiamo inoltre di tenere sempre d’occhio la mini mappa durante il combattimento. I nemici morti saranno contrassegnati con una X il cui colore varia in base alla rarità dell’oggetto lasciato cadere a terra nel momento dell’uccisione. Nel caso preferiste l’approccio stealth ricordate che nascondere un cadavere vi impedirà di raccogliere eventuali oggetti.

Un ultimo consiglio necessario riguarda la modifica e personalizzazione delle armi. La maggior parte della armi di Cyberpunk 2077 (fatta eccezione per alcune armi base e quelle uniche o iconiche) presenta degli slot dedicati alle “Mod”. Trattasi di oggetti in grado di applicare modifiche all’arma selezionata sotto vari punti di vista: possono aggiungere punti precisione, velocitĂ , danno ecc. Alcune “Mod” possono anche rendere la vostra arma “non letale”, il che significa che anche se sottomettete il vostro nemico non lo uccidete. Potreste averne bisogno per determinati incarichi secondari.

Abbigliamento

Infine, gli ultimi consigli riguardano la personalizzazione estetica di V: l’abbigliamento. Senza approfondire troppo i parametri legati al cambio d’abito e all’impatto che questi ha sull’esperienza di gioco di Cyberpunk 2077, in breve, ricordate di variare l’abbigliamento quanto più possibile. Non affezionatevi a singoli capi solo per le caratteristiche estetiche (ci sarà sempre tempo nell’endgame per sfoggiare i propri abiti per le strade di Night City) in modo tale da incrementare il livello di armatura, utile alla difesa durante i combattimenti.

In ultima battuta, è importante tenere a mente che alcuni vestiti presentano anche slot “Mod” analogamente a quanto visto per le armi. Consigliamo l’impiego della Mod “Armadillo” che contribuisce a migliorare i punti armatura, per una difesa più solida.

