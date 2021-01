Top 3 Cyberware in Cyberpunk 2077

Dopo una breve lista di consigli su come avviare al meglio la propria avventura su Cyberpunk 2077 e una classifica dei 5 migliori veicoli da ottenere o acquistare a Night City, ecco una lista dei migliori impianti Cyberware da installare sul corpo del protagonista, per migliorarne le prestazioni.

Di fatto, dietro le luci al neon che colorano Night City si nascondo criminali pronti a tutto; armi, equipaggiamento e Cyberware sono gli elementi che implementeranno le probabilità di sopravvivenza di V. Tra fucili e armature, spiccano le funzionalità degli impianti Cyberware. Questi sono elementi che, installati sul corpo di V, ne migliorano e potenziano determinate abilità , che hanno un’influenza diretta sulla propria esperienza di gioco.

Per esempio, un impianto Cyberware installato nella corteccia cerebrale e relativo al potenziamento della propria precisione e velocità di mira, migliorerà le capacità in combattimento.

Immagine Promozionale Che Mostra Le Lame Mantide Di Cyberpunk 2077

Cosa sono gli impianti Cyberware?

Prima di entrare nel dettaglio dei tre migliori impianti da installare su V, facciamo un passo indietro per capire qual’è effettivamente l’impatto del Cyberware in Cyberpunk 2077. Nelle prime ore di gioco V, protagonista della narrazione e avatar, farà conoscenza di alcuni “bisturi”, ovvero medici chirurghi specializzati nell’installazione di impianti che potenziano il corpo degli esseri umani. Nel mondo di Cyberpunk 2077, la sostituzione di una o più parti del corpo con impianti tecnologici permette di migliorare la propria esistenza, salvando un corpo deteriorato e/o assicurando una longevità inaspettata.

A Night City, farsi installare un arto robotico o un nuovo paio di occhi ha un costo relativamente alto. Tale prezzo non si esprime unicamente da un punto di vista economico, per cui molti impianti Cyberware costano decine di migliaia di eurodollari, ma anche esistenziale, per cui il corpo potrebbe non accettare l’impianto, portando a una rapida morte del paziente.

Concentrandosi sulla prima delle due varianti di “costo”, è necessario ricordare che l’accesso ai Cyberware può essere garantito solo se il giocatore risparmia e investe qualche eurodollaro tra una missione e l’altra. Il mondo di gioco mette a disposizione un’ampia scelta di impianti, acquistabili e installabili presso i bisturi localizzati nei vari quartieri di Night City (tra questi è presente un Easter Egg, essendo una bisturi interpretata da Nina Kraviz).

Dopo il primo incontro nell’Atto I con Viktor Vector, bisturi dell’aerea di Watson, situato nella parte settentrionale di Night City, sarà possibile acquistare qualsiasi Cyberware presso qualunque bisturi. Ricordiamo però che solo avanzando di livello e di Reputazione sarà possibile accedere agli impianti migliori.

Viktor Vector In Un’Immagine Di Gioco

Fondamentalmente, come summenzionato, i vari impianti installati sul corpo di V ne migliorano e potenziano determinate statistiche e abilità . Alcune di queste protesi sono utili a migliorare specifiche skill, mentre altri sbloccano vere e proprie nuove abilità fisiche o mentali. Entriamo quindi nel dettaglio con la classifica dei tre migliori impianti Cyberware di Cyberpunk 2077.

Top 3 impianti Cyberware in Cyberpunk 2077

“Tendini Rinforzati”

Questo primo aggiornamento fisico consente di sbloccare il doppio salto. Un elemento estremamente utile poiché consente di esplorare Night City con un nuovo punto di vista. Di fatto, saltare su torri, edifici e cartelli pubblicitari permette di avere una visione d’insieme più ampia quando si approcciano zone ostili in previsione di un conflitto.

Il doppio salto è anche utile nel conflitto armato, visto che consente a V di schivare eventuali colpi nemici o granate saltando lontano dall’area interessata dal colpo o dall’esplosione. È perfetto anche per l’approccio stealth, visto che permette di piombare sui nemici, atterrandoli silenziosamente.

Immagine Di Gioco Che Mostra Un Personaggio Con Molti Cyberware Installati

“Tendini Rinforzati” è acquistabile dai bisturi di Downtown, Watson e Santo Domingo al costo di 45.000 eurodollari, una spesa più che necessaria per cambiare in meglio la propria esperienza di gioco. Assicuratevi questo investimento sin dalle prime ore di gioco, non ve ne pentirete.

“Braccia da Gorilla”

Trattasi dell’impianto più importante per quanto riguarda i combattimenti a mani nude (di cui è presente una serie di incarichi secondari). In uno scontro di questo tipo è importante che i pugni e calci sferrati al nemico siano abbastanza forti da eliminarlo rapidamente. Per questo, è necessario acquistare e installare l’impianto Cyberware “Braccia da Gorilla”.

Come ci si può aspettare dal nome dell’oggetto, l’impianto potenzia i danni dei colpi sferrati a mani nude. Questo elemento, insieme a un’adeguata evoluzione del ramo abilità denominato “Lottatore da Strada” renderà presto V la/il migliore pugile di Night City.

I “gemelli” sono il primo avversario nella serie di lotte da strada di Cyberpunk 2077

È possibile ottenere una versione economica di questo potenziamento dal primo bisturi, Viktor, nel distretto di Watson. Nel caso siate interessati a una versione migliore di “Braccia da Gorilla”, visitate il bisturi di Westbrook, solo dopo aver raggiunto almeno il livello 45 di Reputazione.

“Link Smart”

L’ultimo Cyberware da menzionare in questa breve classifica (ricordiamo ci sono decine di impianti disponibili in Cyberpunk 2077), è il “Link Smart”, un dispositivo installato nelle mani di V. Di fatto, il mondo di gioco mette a disposizione numerose armi Smart, in grado di colpire i bersagli senza dover necessariamente mirare (un funzionamento analogo a quello dei missili a ricerca di calore).

I proiettili di queste armi sono in grado di rintracciare i nemici ed eliminarli rapidamente, una funzionalità che le rende uno degli strumenti più letali del gioco. L’utilizzo di queste armi è possibile sono se in possesso dell’impianto Cyberware “Link Smart”, oggetto reperibile dai bisturi di Watson e Kabuki al prezzo di 9.000 eurodollari.Â

È possibile ottenere l’impianto “Link Smart” gratuitamente, procedendo con la narrazione, durante l’incarico principale denominato “The Gig”: durante la missione, la fixer Wakako vi consiglierà di visitare un bisturi per farvi installare la protesi.

Immagine promozionale che mostra un esempio di combattimento in Cyberpunk 2077

