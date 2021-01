Non ha neanche un mese di vita, ma Cyberpunk 2077 è forse uno dei giochi più controversi della recente generazione videoludica. Sovversivo, sotto molti punti di vista, continua a far parlare di sé tra class action, bug, narrativa e Easter Egg. Questo articolo non intende trattare niente di quanto successo al gioco e a CD Projekt Red nelle ultime settimane, ma si concentra sugli Easter Egg presenti nel gioco, un elemento che contribuisce alla profondità narrativa e ludica offerta da Cyberpunk 2077.

Di fatto, il gioco include un ampio numero di Easter Egg collocati a differenti livelli di lettura: partendo da dialoghi tra giocatore e NPC, passando per i nomi di alcune missioni secondarie e arrivando a veri e propri elementi originariamente esterni al gioco (ma ricontestualizzati in modo impeccabile). Prima di approfondire la lettura, ricordiamo che la lista di Easter Egg presenti in Cyberpunk 2077 è ben più lunga dei 5 esempi riportati qui sotto, e che questa classifica non presenta spoiler narrativi di alcun tipo.

Top 5 Easter Egg in Cyberpunk 2077

Death Stranding e Hideo Kojima

Il primo da menzionare è indubbiamente l’Easter Egg relativo a Death Stranding, esclusiva temporanea di PlayStation uscito poco più di anno fa. Il gioco, targato Kojima Productions vede protagonista della sua complessa narrazione Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus (The Walking Dead), un corriere che, in un futuro post apocalittico, ha il compito di collegare le città degli Stati Uniti d’America. Sam è accompagnato da BB, un neonato con poteri paranormali.

All’interno di Cyberpunk 2077 è possibile trovare ben due Easter Egg legati a Death Stranding. Il primo è l’NPC di Hideo Kojima, presente nel bar di un hotel visitabile nel Primo Atto del gioco. Circondato da altri NPC, il personaggio di Kojima fa un volo pindarico tra filosofia, futuro e tecnologia. Successivamente, il secondo Easter Egg legato a Death Stranding vede la possibilità di trovare il BB originario del gioco, durante l’incarico secondario denominato “La Caccia”.

Questa missione è legata al personaggio di River Ward e, durante l’esplorazione di un laboratorio in sua compagnia, sarà possibile individuare il BB isolato in una stanza. Inoltre, osservando l’Easter Egg con lo scanner di gioco, sarà possibile leggere un breve testo descrittivo del BB e del suo ruolo in Death Stranding.

The Office

Gli Easter Egg di Cyberpunk 2077 non si limitano ai riferimenti ad altri videogiochi ma spaziano anche tra film e serie televisive. Relativamente a queste ultime è necessario menzionare l’Easter Egg legato alla sitcom americana The Office. In particolare, il riferimento è a un dialogo presente nella sesta stagione della sitcom: durante l’episodio “Happy Hour” il magazziniere Hidetoshi Hasagawa (abbreviato Hide) rivela la sua vera identità a Michael Scott.

Il monologo di Hide è ripreso all’interno del gioco come conclusione dell’incarico secondario “Big in Japan”. A seguito del ritrovamento e salvataggio di un uomo proveniente dal Giappone in un container questi racconterà la propria storia al giocatore, citando pedissequamente Hide in The Office.

Grand Theft Auto: San Andreas

Tornando ai riferimenti ad altri videogiochi di successo, è necessario menzionare i due Easter Egg relativi a Grand Theft Auto: San Andreas. Di fatto, all’interno dell’area suburbana di Night City nota come Santo Domingo, sarà possibile trovare un luogo molto familiare ad alcuni giocatori: la Grove Street di San Andreas.

La piccola rotonda residenziale è al centro della narrazione di GTA: San Andreas. In Cyberpunk 2077 sarĂ possibile scovarla semplicemente esplorando il mondo di gioco, o svolgendo uno dei tanti incarichi secondari del relativo quartiere. Ma questo non è l’unico riferimento a Grand Theft Auto. Di fatto, sarĂ inoltre possibile un riferimento (poco celato) alla missione “Wrong Side of the Tracks” di GTA: San Andreas.

Sempre nel quartiere di Santo Domingo è possibile trovare l’ingresso di un tunnel ferroviario, davanti al quale giacciono due cadaveri di cui è possibile raccogliere l’equipaggiamento e leggere una conversazione risalente a pochi attimi prima della morte. Nel testo, i nomi riportati sono fondamentalmente il contrario di quello che è in GTA: San Andreas è il nome del protagonista CJ (“JC”) e del personaggio di Big Smoke (“Little Smoke”).

Keanu Reeves e Matrix

L’annuncio durante l’E3 2019 della presenza di Keanu Reeves come co-protagonista della narrazione di Cyberpunk 2077 ha sorpreso molti giocatori, ma non è un caso. L’attore ha interpretato molteplici ruoli in universi a tema cyberpunk, dal noto Neo nella saga di Matrix a Johnny Mnemonic nell’omonimo film.

In particolare, i riferimenti alla saga cinematografica dei fratelli Wachowski sono molteplici. Eccone alcuni esempi. Durante l’incarico principale dal titolo “Never Fade Away”, Johnny Silverhand (Keanu Reeves) viene chiamato “Mister Silverhand” da un uomo in giacca e cravatta. Questo è un riferimento a Neo che l’agente Smith chiama “Mister Anderson”. Durante l’incarico secondario “Chippin’ In”, uno sconosciuto offre a Johnny Silverhand la possibilitĂ di scegliere tra una pillola rossa e una blu, come nella famosa scena di Matrix. Una pubblicitĂ di abbigliamento mostrata sul canale televisivo Just Ads ricorda molto la scena “Guns. A lot of Guns” in Matrix.

Cultura Musicale

Infine, anche se l’elenco di Easter Egg è molto più lungo e dettagliato, una menzione di riguardo è necessaria per tutti i riferimenti alla cultura musicale contemporanea e passata. Di fatto, decine di incarichi principali o secondari traggono il proprio nome da canzoni appartenenti al genere rock o metal, in accordo al tipo di musica prodotta dai “Samurai”.

Tra i titoli di missione piĂą interessanti ricordiamo alcune canzoni e band di appartenenza.

L’incarico secondario Shoot To Thrill prende il nome dall’omonima canzone degli AC/DC.

La missione All Along the Watchtower prende il nome dall’omonima canzone di Bob Dylan.

I due incarichi secondari Space Oddity e Rebel! Rebel! prendono il nome dalle canzoni di David Bowie.Â

Gli incarichi principali We Gotta Live Together e Burning Desire prendono il nome dalle canzoni omonime degli album di Jimi Hendrix.

L’incarico secondario Pyramid Song legato al personaggio di Judy Alvarez prende il nome da una canzone dei Radiohead. Judy ha anche un tatuaggio sul braccio sinistro con una frase di questa canzone: “There was nothing to fear, nothing to doubt”.

La missione Disasterpiece prende il nome dall'omonima canzone della band heavy metal americana Slipknot.

I lavori collaterali Life During Wartime e Psycho Killer prendono il nome dalle canzoni con gli stessi nomi dei Talking Heads.

