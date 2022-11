Dc studios: videogiochi collegati a serie e film

Indice dei contenuti Cosa aspettarsi in futuro dai DC Studios

Qualche settimana fa, James Gunn e Peter Safran hanno assunto il timone dei DC Studios per costruire un universo di film e serie da collegare nell’arco di dieci anni, con protagonisti i personaggi dei fumetti, stabilendo così un piano simile a quello dei Marvel Studios. Ma oltre ai progetti cinematografici e televisivi, Gunn e Safran avranno a quanto pare anche la possibilità di influenzare e rivedere i videogiochi.

Secondo una dichiarazione di David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros Discovery, l’intenzione è infatti quella di creare (seguendo una guida scritta) un universo condiviso comprendente: film, prodotti seriali (anche animati) e videogiochi. Un compito complesso ma non impossibile.

Cosa aspettarsi in futuro dai DC Studios

Finora c’è stato molto caos in casa DC, questo è in parte dovuto alla coesistenza di prodotti legati tra loro e altri slegati completamente da qualsiasi altro progetto. Il compito dei CEO del DC Studios sarà quindi quello di mettere in ordine le cose e iniziare a stabilire una base che colleghi ognuno dei progetti Warner nel campo del DCU. Inoltre, stando alle parole di David Zaslav, nel lungo termine potremo vedere anche videogiochi collegati direttamente ai rispettivi film, il che darà senza ombra di dubbio, spazio a spinoff, easter egg e tonnellate di riferimenti che potrebbero funzionare molto bene ed andare ancora di più ad arricchire l’universo supereroistico.

Cosa ne pensate dei nuovi DC Studios? Siete fiduciosi per il futuro del DCU? L”idea di videogiochi collegati a film e serie vi convince? Nel frattempo noi di Hynerd.it ricordiamo a tutti i fan DC che il 21 ottobre è uscito su Playstation 5, Xbox Series X/S e PC, Gotham Knights, il nuovo gioco ambientato nella città del Cavaliere Oscuro dove potete vestire i panni dei membri della Bat Family.