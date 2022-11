The Witcher 3: presto in versione next-gen

Lo strigo più famoso del panorama videoludico sta per tornare con The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition in una versione mai vista prima.

CD Projekt RED, che recentemente ha comunicato di essere al lavoro per un remake del primo capitolo, ha annunciato una versione completamente next-gen del terzo titolo della saga.

Andando a sfruttare a pieno le potenzialità delle varie console e del moderno hardware dei PC, il nuovo The Witcher 3 presenterà miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici rispetto alla versione originale uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tra i vari miglioramenti vi sarà il supporto per il ray-tracing, tempi di caricamento più rapidi su console e una serie di mod integrate.

La nuova versione di The Witcher 3 sarà presentata la prossima settimana in un evento REDstreams su Twitch, in cui verranno mostrati alcuni contenuti aggiuntivi ispirati alla serie The Witcher di Netflix (che proprio recentemente ha annunciato un nuovo attore nei panni di Geralt).

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, nel formato next-gen, sarà disponibile per l’acquisto negli store digitali su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con tutti i DLC usciti fino ad ora e le espansioni principali: Hearts of Stone e Blood and Wine.

Per coloro che sono già in possesso di una versione old gen del titolo di CD Projekt Red, l’upgrade next-gen sarà disponibile gratuitamente con numerose aggiunte e miglioramenti, oltre a contenuti aggiuntivi a tema Witcher di Netflix.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, in versione next-gen, sarà disponibile dal 14 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.